‘एक दिन सब जाग जाएंगे, तब इसे रोकना मुश्किल होगा’; बांग्लादेश के हालात पर मिथुन चक्रवर्ती

Dec 27, 2025 08:45 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को आसनसोल में उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। एक दिन आएगा जब सब जाग जाएंगे और तब इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। सभी सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हो गए हैं और हम सबको अपील करते हैं कि गर्व से घोषणा करें कि हम सनातनी हैं।' मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमें परवाह नहीं कि किसी बंटवारे में किसे क्या मिलता है, बस इतना काफी है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बांग्लादेश के उप उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि उप उच्चायोग के अधिकारियों ने सोमवार से उनसे मिलने से परहेज किया था और कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी देने के बाद ही वे बातचीत के लिए राजी हुए। पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं घटी हैं। मयमनसिंह में 25 वर्षीय हिंदू दीपू चंद्र दास की फेसबुक पर इस्लाम विरोधी पोस्ट करने के लिए भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा

भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी शुत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं और उसने पिछले सप्ताह मयमनसिंह क्षेत्र में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने में शामिल दोषियों को दंडित करने की मांग की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की स्वदेश वापसी पर नई दिल्ली ने भी सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसे उस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी संसदीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हाल में हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है।

