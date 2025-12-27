‘एक दिन सब जाग जाएंगे, तब इसे रोकना मुश्किल होगा’; बांग्लादेश के हालात पर मिथुन चक्रवर्ती

संक्षेप: भारत ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी शुत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं और मयमनसिंह क्षेत्र में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने में शामिल दोषियों को दंडित करने की मांग की गई है।

भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को आसनसोल में उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। एक दिन आएगा जब सब जाग जाएंगे और तब इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। सभी सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हो गए हैं और हम सबको अपील करते हैं कि गर्व से घोषणा करें कि हम सनातनी हैं।' मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमें परवाह नहीं कि किसी बंटवारे में किसे क्या मिलता है, बस इतना काफी है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बांग्लादेश के उप उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि उप उच्चायोग के अधिकारियों ने सोमवार से उनसे मिलने से परहेज किया था और कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी देने के बाद ही वे बातचीत के लिए राजी हुए। पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं घटी हैं। मयमनसिंह में 25 वर्षीय हिंदू दीपू चंद्र दास की फेसबुक पर इस्लाम विरोधी पोस्ट करने के लिए भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।