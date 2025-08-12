प्रियंका गांधी की टी-शर्ट देख भड़कीं मिंता देवी; पूछा- कौन हैं वो लोग मेरे, बगैर पूछे नाम क्यों लिखा?

बिहार की मिंता देवी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के ऊपर भड़की हुई हैं। मिंता देवी ने पूछा है कि इन लोगों ने मुझसे बिना पूछे ऐसा किया कैसे? गौरतलब है कि प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों ने बिहार के एसआईआर को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी थी, जिसपर मिंता देवी की फोटो छपी हुई थी। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि मिंता देवी की उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल लिखी गई है। अब मिंता देवी ने इस पर आपत्ति जताई है।



विपक्षी सांसद मेरे कौन?

बिहार के सिवान में मिंता देवी ने कहा कि मुझे इसके बारे में 2-4 दिन पहले ही पता चला। विपक्षी सांसद मेरे कौन होते हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि मेरा नाम लिखा, मेरी फोटो छपी टी-शर्ट पहनें? मिंता देवी ने विपक्षी सांसदों से नाराजगी जताते हुए कहाकि मेरी उम्र के ऊपर यह लोग मेरे हितैषी क्यों बन रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूं।