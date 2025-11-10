Hindustan Hindi News
Minority groups Imams in West Bengal launch campaign to help Muslims in SIR
SIR में मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए मौलवी, बंगाल में चलाया जा रहा स्पेशल कैंपेन

संक्षेप: एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई। इसके तहत 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। यह महीने भर चलने वाली प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। 

Mon, 10 Nov 2025 02:58 PMNiteesh Kumar भाषा
पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक संगठनों, मस्जिद समितियों और मौलवियों ने SIR के दौरान मुसलमानों की सहायता के लिए अभियान शुरू किया है। ऐसा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों में संभावित उत्पीड़न को लेकर चिंता और भ्रम बढ़ने की आशंका के बीच किया जा रहा है। इमामों और सामाजिक समूहों ने न केवल लगभग 40 हजार मस्जिदों से, बल्कि राज्य भर के मुस्लिम-बहुल इलाकों में संपर्क कार्यक्रमों के जरिए भी अपील जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें निवासियों से शांति बनाए रखने, एसआईआर फॉर्म सावधानीपूर्वक भरने और नहीं घबराने का आग्रह किया जा रहा है।

कोलकाता में रेड रोड पर वार्षिक नमाज पढ़ाने वाले इमाम-ए-दीन काजी फजलुर रहमान ने बताया कि धार्मिक नेता नागरिकों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘इमामों का धर्मग्रंथों से परे भी एक कर्तव्य है। हम लोगों से कह रहे हैं कि वे घबराएं नहीं। हम उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मस्जिद समितियां नागरिकों को सही तरीके से फॉर्म भरने में मदद कर रही हैं क्योंकि डर और भ्रम से उबरने में लोगों की मदद करने के लिए जागरूकता जरूरी है।’

राज्य भर में बांटा जा रहा फॉर्म

एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई। इसके तहत 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। यह महीने भर चलने वाली प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी और 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां 8 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। इसके बाद 31 जनवरी तक सुनवाई होगी और अगले साल 7 फरवरी को राज्य में महत्वपूर्ण चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

किस तरह से की जा रही मदद

कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने कहा कि इतने कम समय में लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए SIR की प्रक्रिया करना संभव नहीं हो सकता और इसके कारण उत्पीड़न की संभावना है। कासमी ने कहा, ‘यह उत्पीड़न में बदल जाएगा। सरकार लोगों की मदद करने के लिए है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं।’ उन्होंने कहा कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले परिवार, खासकर जिनके पास व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं हैं, वे पहले से ही तनाव में हैं। कासमी ने बताया कि नखोदा मस्जिद और कई अन्य प्रमुख मस्जिदों ने नमाज कक्षों के बाहर सत्र आयोजित करना और लोगों की मदद के लिए सहायता डेस्क स्थापित करना शुरू कर दिया है।

