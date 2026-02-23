तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था? अब एचएएल ने बताया सच, यहां जानें सबकुछ
भारतीय वायु सेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से जुड़ी हालिया खबरों पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने स्पष्ट बयान जारी किया है। कंपनी ने मीडिया में आई 'क्रैश या दुर्घटना' की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह कोई क्रैश नहीं थी, बल्कि जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी थी। एचएएल ने कहा कि एलसीए तेजस समकालीन लड़ाकू विमानों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड में से एक बनाए रखता है।
सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए अपने बयान में एचएएल ने कहा कि हाल ही में मीडिया में एलसीए तेजस से जुड़ी घटना की खबरों को कंपनी स्वीकार करती है और तथ्यों को स्पष्ट करना चाहती है। एलसीए तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई घटना नहीं हुई है। यह घटना जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी थी।
बयान में आगे कहा गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, इस मुद्दे का गहन विश्लेषण किया जा रहा है और एचएएल भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के साथ मिलकर शीघ्र समाधान के लिए काम कर रहा है।
दरअसल, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारतीय वायु सेना का एक तेजस हल्का लड़ाकू विमान इस महीने की शुरुआत में एक अग्रिम पंक्ति के हवाई अड्डे पर रनवे से आगे निकल जाने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इन रिपोर्टों में घटना के स्थान की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
रिपोर्टों के अनुसार, विमान एक प्रशिक्षण उड़ान के बाद बेस पर लौट रहा था, तभी ब्रेक फेल होने का संदेह हुआ, जिसके कारण 7 फरवरी को यह रनवे से बाहर निकल गया। रिपोर्टों में कहा गया कि इस घटना से जेट को काफी संरचनात्मक क्षति पहुंची है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया (इजेक्ट हो गया) और उसे कोई चोट नहीं आई। एचएएल ने इस घटना को जमीन पर हुई मामूली तकनीकी गड़बड़ी करार दिया है।
बता दें कि 2015 में सेवा में शामिल होने के बाद से तेजस विमानों से जुड़ी यह तीसरी घटना है। पहली घटना मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी। दूसरी घटना नवंबर 2025 में दुबई एयरशो के दौरान हवाई प्रदर्शन के समय हुई, जिसमें पायलट की जान चली गई थी। गौरतलब है कि तेजस लड़ाकू विमान को वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा किया जाता है।
तेजस एक सिंगल-इंजन वाला, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है, जो उच्च जोखिम वाले हवाई वातावरण में संचालन करने में सक्षम है। इसे हवाई रक्षा, समुद्री टोही और हमले की भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायु सेना के बेड़े में फिलहाल करीब 30 तेजस जेट विमान हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
