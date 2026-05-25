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कोलकाता में नाबालिग लड़की ने नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया, जांच जारी

Niteesh Kumar भाषा
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पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पीड़ित परिवार ने कुछ देरी के बाद पुलिस से संपर्क किया क्योंकि लड़की कथित तौर पर सदमे में थी। बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।' 

कोलकाता में नाबालिग लड़की ने नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया, जांच जारी

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नाबालिग लड़की ने गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि करीब एक महीने पहले कोलकाता के दक्षिणी इलाके में कार में लिफ्ट लेने के बाद दो लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। सरसुना पुलिस थाने में नाबालिग की मां की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न का वीडियो बनाया और बाद में उस फुटेज का इस्तेमाल पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।

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पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर अप्रैल में तब घटी जब लड़की ने बेहाला के पास एक वाहन में लिफ्ट ली। उन्होंने बताया कि कार में लड़की का एक परिचित भी मौजूद था। अधिकारी ने कहा, ‘यात्रा के दौरान लड़की को कोई खाद्य पदार्थ खिलाया गया जिसके बाद वह बेहोश हो गई। बाद में उसने बताया कि उसे दूसरी जगह होश आया और उसे एहसास हुआ कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है।’

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घटना में शामिल गाड़ी किसकी?

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांचकर्ता दोनों आरोपियों की पहचान करने, घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगाने और अपराध के सटीक स्थान की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं।

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अधिकारी ने बताया, 'पीड़ित परिवार ने कुछ देरी के बाद पुलिस से संपर्क किया क्योंकि लड़की कथित तौर पर सदमे में थी। बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।' उन्होंने कहा कि पुलिस शिकायत में दर्ज एक अन्य लड़की की भूमिका की भी जांच कर रही है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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