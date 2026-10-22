टीवी पर मुंह से निकली गंदी बात तो होंगे म्यूट, संभलकर करना डिबेट; सरकार अलर्ट

न्यूज चैनल पर आने वाले टीवी डिबेट्स, आपराधिक और आतंकवादी घटनाओं की रिपोर्टिंग को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। मीडिया से कहा गया है कि डिबेट के लिए लोगों को चुनते समय सतर्क रहें और AI का इस्तेमाल भी सावधानी से करें।

सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियानों से जुड़ी सत्यापित जानकारी ही दिखाई जानी चाहिए। (Symbolic Image- Pexels)

न्यूज चैनल्स पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। बुधवार को ही आदेश जारी किया गया है कि डिबेट्स के दौरान भड़काऊ बात प्रसारित होने से रोका जाए। साथ ही रिपोर्टिंग के दौरान AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नए आदेशों में यह भी कहा गया है कि आपत्तिजनक भाषा या बयान दिए जाने के समय म्यूट कर दिया जाए या फीड को ही काट दिया जाए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है, 'अपमानजनक, अभद्र या भड़काऊ बातों को चलने से रोकने के लिए पैनलिस्टों और शामिल होने वालों के चयन और उन्हें पहले से तैयार करने जैसे संपादकीय नियंत्रण होने चाहिए। जरूरत पड़ने पर तुरंत म्यूट करने, डिस्क्लेमर देने, बीच में रोकने या फीड काटने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।'

AI को लेकर भी अलर्ट रहने को कहा सरकार ने बुधवार को एक एडवाजरी जारी कर टीवी चैनलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर जनरेटिव एआई के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को कहा। इसका उपयोग ग्राफिक्स तैयार करने, वर्चुअल न्यूज प्रस्तुत करने आदि में हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की ओर से कार्यक्रम संहिता के नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता जताई है।

दिए 7 सुझाव 1. बहस के लिए विशेषज्ञों और अन्य प्रतिभागियों का चयन सावधानी बरतें, ताकि सांप्रदायिक सामग्री प्रसारित होने से रोका जा सके।

2. किसी कार्यक्रम में अपमानजनक, गाली-गलौज या भड़काऊ सामग्री प्रसारित होने से रोकने के लिए आवाज म्यूट की जाए।

3. सुरक्षा बलों की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का लाइव प्रसारण न हो। अधिकारी की जानकारी ही प्रसारित करें।

4. अपराध और हिंसा की खबरों को सनसनीखेज न दिखाएं।

5. विचलित करने वाले दृश्यों के प्रसारण में सावधानी बरतें और बार-बार दिखाने से परहेज करें।

6. प्राकृतिक आपदा और बड़े हादसों की खबरें सत्यापित तथ्यों पर आधारित हों।

7. यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर न हो। ऐसे अप्रत्यक्ष विवरण प्रसारित न करें जिनसे पीड़ित की पहचान उजागर हो।

नियमों के उल्लंघन के आरोप सरकार ने आरोप लगाए हैं कि कई चैनलों की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस दौरान खासतौर से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और 'केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का जिक्र किया गया है। मंत्रालय ने टीवी चैनलों को अपनी संपादकीय और समीक्षा किए जाने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की भी सलाह दी है।

सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचें पीटीआई भाषा के अनुसार, एडवाइजरी में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों के सीधा प्रसारण पर लागू प्रतिबंध को दोहराया गया है। इसमें कहा गया है कि अभियानों के समाप्त होने तक कवरेज को एक अधिकृत अधिकारी की ओर से समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित रखा जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचें, परेशान करने वाले दृश्य दिखाते समय सावधानी बरतें और ऐसे फुटेज को बार-बार दोहराने या 'लूप' में चलाने से बचें।