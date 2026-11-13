बांग्लादेश के साथ कैसा संबंध चाहता है भारत, विदेश मंत्रालय ने बताया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत, बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है।
भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह बांग्लादेश के साथ ''सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव की स्थिति है और द्विपक्षीय राजनयिक वार्ता को टाल दिया गया है। नई दिल्ली में पांच अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 'डिजिटल' मीडिया संवाद के बाद, दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में फिर से तनाव आ गया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच अगले हफ्ते होने वाली राजनयिक स्तर की वार्ता को टाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''भारत, बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है।'' उन्होंने कहा, ''इसके तहत, व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हमारी व्यवस्थित कार्यप्रणालियों के अंतर्गत पहल की गई है और बैठकें आयोजित की गई हैं।''
जायसवाल ने बताया कि राजनयिक स्तर की वार्ता का अगला दौर, जिसमें यात्रा संबंधी संशोधित व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी, आपसी सहमति वाली किसी सुविधाजनक तारीख पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''भारत, बांग्लादेश के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा तंत्र के जरिए चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें तकनीकी स्तर पर होने वाली बातचीत भी शामिल है।'' हसीना के डिजिटल माध्यम से मीडिया संवाद के बाद, ढाका ने उनके प्रत्यर्पण की अपनी मांग को फिर से दोहराया है।
भारत ने इस घटनाक्रम से अपनी दूरी बनाते हुए कहा कि नयी दिल्ली की इसमें कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसने हसीना की टिप्पणियों का समर्थन किया। हसीना (78) बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के दौरान अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हसीना के मीडिया संवाद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्रालय का कहना है कि बांग्लादेश इस बात से ''बेहद नाराज'' है कि ढाका द्वारा नयी दिल्ली को यह बताने के बावजूद कि इस घटना का दोनों देशों के आपसी संबंधों पर असर पड़ सकता है, फिर भी इसे आयोजित करने की अनुमति दी गई।
दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बावजूद, भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए, और साथ ही सितंबर में नयी दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, रहमान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह जल्द ही कभी भारत का दौरा करेंगे या नहीं। हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की लगातार मांग के बारे में पूछे जाने पर, जायसवाल ने कहा कि यह एक कानूनी विषय है और इसका समाधान उसी अनुसार किया जाएगा।
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