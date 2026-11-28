संसद सत्र से पहले मंत्री का कमरा बदहाल, टूटे पड़े तार और बिखरा सामान; ठेकेदार ने क्या किया?
संसद के विशेष सत्र की घोषणा के बीच नए संसद भवन में एक केंद्रीय मंत्री के कमरे की बदहाल स्थिति सामने आई। मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए गए कमरे में डिस्कनेक्ट तार और सामान बिखरा मिला। मंत्री के स्टाफ ने ठेकेदार को बुलाया।
संसद के अचानक घोषित विशेष सत्र ने जहां राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, वहीं संसद भवन के भीतर एक मंत्री के कार्यालय से जुड़ा मामला भी सामने आया है। संसद सत्र नहीं चलने के दौरान रखरखाव कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए एक कमरे की हालत देखकर मंत्री के स्टाफ के होश उड़ गए। कमरे में बिजली के तार अलग पड़े थे और मरम्मत से जुड़ी सामग्री बिखरी हुई थी। अब कर्मचारियों ने ठेकेदार से शनिवार तक कमरे को ठीक करने को कहा है।
30 नवंबर से शुरू होगी संसद की बैठक
केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों को फिर से बुलाने का फैसला किया है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक, दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर तक चल सकती है, हालांकि यह सरकारी कामकाज और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
संसद की इस बैठक को लेकर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों की चर्चा तेज है। इन मुद्दों को लेकर संसद में पहले भी राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। इसी वजह से अचानक बैठक बुलाए जाने के बाद मंत्रियों और सांसदों को अपने कार्यक्रम बदलने पड़े और दिल्ली में मौजूद रहने की तैयारी करनी पड़ी।
मंत्री के कमरे में क्या हुआ?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के नए भवन के एक हिस्से में रखरखाव का काम चल रहा था। इस दौरान ठेकेदार ने एक केंद्रीय मंत्री के पहली मंजिल पर स्थित कमरे का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। संसद की कार्यवाही नहीं चलने के कारण मंत्री के स्टाफ ने इसके लिए सहमति दे दी।
लेकिन शुक्रवार को जब स्टाफ कमरे का जायजा लेने पहुंचा, तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गया। कमरे में बिजली के तार डिस्कनेक्ट थे और मरम्मत से जुड़ी अन्य सामग्री बिखरी पड़ी थी। इसके बाद स्टाफ ने तत्काल ठेकेदार से संपर्क किया और शनिवार तक कमरे को दुरुस्त करने के लिए कहा।
नए संसद भवन में पहले भी सामने आए हैं रखरखाव के मुद्दे
नए संसद भवन में निर्माण और रखरखाव से जुड़े काम पहले भी चर्चा में रहे हैं। अक्टूबर 2023 में शीतकालीन सत्र से पहले भवन में साउंड सिस्टम, फर्नीचर और टॉयलेट से जुड़े सुधार कार्य किए जा रहे थे। उस समय लोकसभा में गूंज की समस्या दूर करने के लिए साउंड संबंधी बदलाव किए गए थे और सांसदों की जरूरत के मुताबिक फर्नीचर भी तैयार कराया जा रहा था।
अगस्त 2024 में भारी बारिश के दौरान नए संसद भवन की लॉबी में छत से पानी टपकने का मामला भी सामने आया था। उस समय विपक्ष ने भवन की डिजाइन और रखरखाव पर सवाल उठाए थे, जबकि लोकसभा सचिवालय ने कहा था कि कांच के गुंबद को लगाने में इस्तेमाल किए गए एडहेसिव के खराब होने से रिसाव हुआ था और उसे ठीक कर दिया गया था।
अब कमरे को जल्द ठीक करने की चुनौती
विशेष बैठक की घोषणा के बाद संसद परिसर में तैयारियों का काम तेज हो गया है। ऐसे में मंत्री के कमरे की बदहाल स्थिति कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त परेशानी बन गई है। स्टाफ ने ठेकेदार को शनिवार तक काम पूरा करने का समय दिया है, ताकि संसद की बैठक शुरू होने से पहले कमरे को इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके।
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