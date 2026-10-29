दूध की कीमतों में 8 रुपए की वृद्धि, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने दूध के दामों को बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट द्वारा गुरुवार को हुई बैठक में फैसला किया गया कि दूध की कीमतों में प्रति लीटर 8 रुपए की वृद्धि की जाएगी। यह फैसला 1 नवंबर से लागू होगा।

कर्नाटक में आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। डी के शिवकुमार की कैबिनेट ने गुरुवार को दूध की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से सामने आए बयान के मुताबिक इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य के किसानों के सामने आए सूखे और अन्य संकटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रति लीटर 8 रुपए की इस वृद्धि में से 7 रुपए किसान के हाथ में जाएंगे, जबकि एक रुपए का फायदा सहकारी समितियों को होगा। कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला 1 नवंबर से लागू हो जाएगा।

कर्नाटक सरकार में मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “किसानों के सामने आए प्राकृतिक संकट को देखते हुए, सरकार और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने उनकी मदद के लिए कदम उठाने का फैसला किया है।” बता दें, राज्य के दूध उत्पादक किसान और सहकारी समितियां संकट की घड़ी में लंबे समय से कीमतों में बढ़ोतरी करने की मांग करती आ रही हैं।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार में मंत्री बायरे ने भी किसानों और सहकारी समितियों की मांगों को स्वीकारने की बात की। उन्होंने कहा, "किसानों और सहकारी समितियों की तरफ से की गई इन मांगों का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा सहकारी समितियों को भी इस वृद्धि में से प्रति लीटर एक रुपए मिलेगा। इससे कुल वृद्धि 8 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

किसानों ने 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग की थी- बायरे कर्नाटक सरकार में मंत्री बायरे ने बताया कि किसानों ने दूध की कीमतों में 10 रुपए की वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, "किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात करके कीमतों में 10 रुपए प्रतिलीटर की बढ़ोतरी की मांग की थी।"

बायरे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस बात का फैसला किया कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इसलिए सभी ने मिलकर अंत में आठ रुपए बढ़ाने पर सहमति दी। उन्होंने कहा, "आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में चर्चा के बाद, हमने 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया, जिसमें से 7 रुपये किसानों को और 1 रुपया दुग्ध सहकारी समितियों को मिलेगा।"

गौड़ा ने बताया कि अभी कर्नाटक में किसानों को लगभग 35 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं, इसके अलावा सरकार की ओर से 5 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी दिया जाता है। अब किसानों को मिलने वाली कीमत 35 रुपये से बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। सरकार की ओर से मिलने वाला 5 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके तहत कर्नाटक के लाखों किसान परिवारों को इससे लाभ होगा।