दूध की कीमतों में 8 रुपए की वृद्धि, राज्य सरकार का बड़ा फैसला
कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने दूध के दामों को बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट द्वारा गुरुवार को हुई बैठक में फैसला किया गया कि दूध की कीमतों में प्रति लीटर 8 रुपए की वृद्धि की जाएगी। यह फैसला 1 नवंबर से लागू होगा।
कर्नाटक में आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। डी के शिवकुमार की कैबिनेट ने गुरुवार को दूध की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से सामने आए बयान के मुताबिक इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य के किसानों के सामने आए सूखे और अन्य संकटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रति लीटर 8 रुपए की इस वृद्धि में से 7 रुपए किसान के हाथ में जाएंगे, जबकि एक रुपए का फायदा सहकारी समितियों को होगा। कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला 1 नवंबर से लागू हो जाएगा।
कर्नाटक सरकार में मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “किसानों के सामने आए प्राकृतिक संकट को देखते हुए, सरकार और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने उनकी मदद के लिए कदम उठाने का फैसला किया है।” बता दें, राज्य के दूध उत्पादक किसान और सहकारी समितियां संकट की घड़ी में लंबे समय से कीमतों में बढ़ोतरी करने की मांग करती आ रही हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार में मंत्री बायरे ने भी किसानों और सहकारी समितियों की मांगों को स्वीकारने की बात की। उन्होंने कहा, "किसानों और सहकारी समितियों की तरफ से की गई इन मांगों का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा सहकारी समितियों को भी इस वृद्धि में से प्रति लीटर एक रुपए मिलेगा। इससे कुल वृद्धि 8 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
किसानों ने 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग की थी- बायरे
कर्नाटक सरकार में मंत्री बायरे ने बताया कि किसानों ने दूध की कीमतों में 10 रुपए की वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, "किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात करके कीमतों में 10 रुपए प्रतिलीटर की बढ़ोतरी की मांग की थी।"
बायरे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस बात का फैसला किया कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इसलिए सभी ने मिलकर अंत में आठ रुपए बढ़ाने पर सहमति दी। उन्होंने कहा, "आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में चर्चा के बाद, हमने 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया, जिसमें से 7 रुपये किसानों को और 1 रुपया दुग्ध सहकारी समितियों को मिलेगा।"
गौड़ा ने बताया कि अभी कर्नाटक में किसानों को लगभग 35 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं, इसके अलावा सरकार की ओर से 5 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी दिया जाता है। अब किसानों को मिलने वाली कीमत 35 रुपये से बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। सरकार की ओर से मिलने वाला 5 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके तहत कर्नाटक के लाखों किसान परिवारों को इससे लाभ होगा।
नंदिनी दूध की कीमतों में वृद्धि
कर्नाटक कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के दूध ब्रांड नंदिनी की कीमतों में वृद्धि हुई है। नंदिनी ब्रांड का टोंड दूध अब 46 की बजाय 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा फुल क्रीम और काऊ मिल्क के रेट भी इसी अनुपात में बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से इस फैसले के लागू होने के बाद दूध से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स के भी महंगे होने की आशंका है। त्योहारी सीजन से पहले यह वृद्धि आम जनता की जेब काट सकती है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें