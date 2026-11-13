मणिपुर में उग्रवादियों ने 2 कारों पर की गोलीबारी, 4 की मौत; इस साल अब तक 50 जानें गईं
मई 2023 में घाटी में रहने वाले मेइती और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच भड़के जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग लापता हैं।
मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों पर गोलीबारी की, जिसमें दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना इंफाल-उखरुल मार्ग पर न्यू हेवन इलाके में हुई, जहां हथियारबंद उग्रवादियों ने चार पहिया दो वाहनों पर गोलीबारी की।
उन्होंने कहा, ''दोनों कारों में सवार दो पुरुषों और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों वाहनों के सामने के शीशों पर गोलियों के निशान मिले।''
इस घटना से एक दिन पहले मणिपुर के सेनापति जिले में गुरुवार को हुई गोलीबारी की एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं, उखरुल जिले में कुकी उग्रवादियों ने किसानों पर गोलीबारी की जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने बताया कि तापहो कुकी गांव की किमनेनेन्ग चोंगलोई की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
CRPF-BSF के अतिरिक्त बलों की तैनाती
मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स के अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। उन्होंने आस-पास के गांवों की घेराबंदी कर ली है और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। जांच शुरू हो गई है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
उखरुल जिले के लिटन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिनाकेइथल गांव में, कुकी समुदाय के संदिग्ध हथियारबंद उपद्रवियों ने लुंगटेर पहाड़ियों की ओर से धान की कटाई कजातीय हिंसा में कई लोगों की मौतर रहे किसानों पर कई राउंड गोलियां चलाईं। गांव के न्यूटन महंग के दाहिने कंधे में गोली लग गई। उखरुल जिला पुलिस, बीएसएफ और 6वीं एमआर के सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। घायल व्यक्ति को उखरुल के जिला अस्पताल ले जाया गया और इलाके के किसानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
मई 2023 में घाटी में रहने वाले मेइती और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच भड़के जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
आपको बता दें कि इस साल फरवरी से अब तक पर्वतीय जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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