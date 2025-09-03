Milind Deora Big Statement Says I Didnt Left Congress But Party Did मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने... किस पूर्व कांग्रेसी नेता ने दिया बड़ा बयान?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMilind Deora Big Statement Says I Didnt Left Congress But Party Did

मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने... किस पूर्व कांग्रेसी नेता ने दिया बड़ा बयान?

मिलिंद देवड़ा ने कहा कि देखिए, मैं आपसे ईमानदार रहूंगा... मुझे नहीं लगता कि मैंने कांग्रेस छोड़ी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मुझे छोड़ दिया। देवड़ा ने जनवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे उनका और उनके परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना नाता खत्म हो गया।

Madan Tiwari एएनआई, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 06:48 PM
share Share
Follow Us on
मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने... किस पूर्व कांग्रेसी नेता ने दिया बड़ा बयान?

शिवसेना सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि उनका मानना ​​है कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया और पार्टी का मानव संसाधन प्रबंधन ध्वस्त हो गया है। देवड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस 'मनमोहनॉमिक्स' से भटक गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके जैसे समर्पित सदस्यों से खुद को अलग-थलग कर लिया, जिनकी पार्टी के प्रति निस्वार्थ सेवा की विरासत रही है।

देवड़ा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "देखिए, मैं आपसे ईमानदार रहूंगा... मुझे नहीं लगता कि मैंने कांग्रेस छोड़ी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मुझे छोड़ दिया। और दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है।" मिलिंद देवड़ा ने जनवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी से उनका जुड़ाव और उनके परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना नाता खत्म हो गया। देवड़ा ने कहा, "मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मेरे जैसे लोगों से खुद को अलग-थलग कर लिया है। और मेरे जैसे लोग जिनकी इस पार्टी में विरासत थी, जिनके परिवारों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की, जिनके परिवारों ने उतना ही दिया जितना हमें मिला है, और जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने कभी पार्टी को बदनाम नहीं किया, हमेशा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पार्टी की मदद की।"

राज्यसभा में शिवसेना सांसद देवड़ा ने दावा किया कि कांग्रेस का मानव संसाधन प्रबंधन, जो कभी उसकी ताकत हुआ करता था, अब चरमरा गया है। प्रतिभाओं को प्रबंधित करने, उन्हें बनाए रखने और आकर्षित करने की पार्टी की क्षमता कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा, "राजनीति में, मानव संसाधन प्रबंधन ही मूलभूत कार्य है। मेरे लिए, जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि कांग्रेस पार्टी का मानव संसाधन प्रबंधन कभी विश्वस्तरीय था, प्रतिभाओं को प्रबंधित करने, उन्हें बनाए रखने और आकर्षित करने की उसकी क्षमता अविश्वसनीय थी, और इसमें ऐसे महान लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। नेतृत्व में ऐसे लोग थे जो कठिन समय में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे, जानते थे कि ऐसा कैसे करना है, और समझते थे कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। वे अपनी आवाज सुनाने के लिए संघर्ष करने के अर्थ को समझते थे, क्योंकि एक पार्टी कार्यकर्ता कुछ करना चाहता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। कांग्रेस का वह मानव संसाधन वाला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।''

ये भी पढ़ें:आपस में नहीं बनती पर; पंजाब के लिए स्वाति मालीवाल ने मान ली केजरीवाल की एक बात

देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दस वर्षों के दौरान जिस आर्थिक और राजनीतिक रास्ते पर काम किया था, उससे कांग्रेस अब काफी अलग राह पर है। देवड़ा ने कहा, "मनमोहनॉमिक्स से, और पहले की कांग्रेस से, कांग्रेस अब काफ़ी अलग राह पर है।" संसद में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर देवड़ा ने कहा कि उन्होंने उन्हें देखा तो है, लेकिन संसद में उनसे मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है, मैंने उन्हें देखा है। मैं उनसे संसद में नहीं मिला हूं।"

Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।