मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने... किस पूर्व कांग्रेसी नेता ने दिया बड़ा बयान?

शिवसेना सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि उनका मानना ​​है कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया और पार्टी का मानव संसाधन प्रबंधन ध्वस्त हो गया है। देवड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस 'मनमोहनॉमिक्स' से भटक गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके जैसे समर्पित सदस्यों से खुद को अलग-थलग कर लिया, जिनकी पार्टी के प्रति निस्वार्थ सेवा की विरासत रही है।

देवड़ा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "देखिए, मैं आपसे ईमानदार रहूंगा... मुझे नहीं लगता कि मैंने कांग्रेस छोड़ी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मुझे छोड़ दिया। और दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है।" मिलिंद देवड़ा ने जनवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी से उनका जुड़ाव और उनके परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना नाता खत्म हो गया। देवड़ा ने कहा, "मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मेरे जैसे लोगों से खुद को अलग-थलग कर लिया है। और मेरे जैसे लोग जिनकी इस पार्टी में विरासत थी, जिनके परिवारों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की, जिनके परिवारों ने उतना ही दिया जितना हमें मिला है, और जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने कभी पार्टी को बदनाम नहीं किया, हमेशा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पार्टी की मदद की।"

राज्यसभा में शिवसेना सांसद देवड़ा ने दावा किया कि कांग्रेस का मानव संसाधन प्रबंधन, जो कभी उसकी ताकत हुआ करता था, अब चरमरा गया है। प्रतिभाओं को प्रबंधित करने, उन्हें बनाए रखने और आकर्षित करने की पार्टी की क्षमता कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा, "राजनीति में, मानव संसाधन प्रबंधन ही मूलभूत कार्य है। मेरे लिए, जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि कांग्रेस पार्टी का मानव संसाधन प्रबंधन कभी विश्वस्तरीय था, प्रतिभाओं को प्रबंधित करने, उन्हें बनाए रखने और आकर्षित करने की उसकी क्षमता अविश्वसनीय थी, और इसमें ऐसे महान लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। नेतृत्व में ऐसे लोग थे जो कठिन समय में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे, जानते थे कि ऐसा कैसे करना है, और समझते थे कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। वे अपनी आवाज सुनाने के लिए संघर्ष करने के अर्थ को समझते थे, क्योंकि एक पार्टी कार्यकर्ता कुछ करना चाहता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। कांग्रेस का वह मानव संसाधन वाला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।''