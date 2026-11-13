Microsoft Outage Live: माइक्रोसॉफ्ट में खराबी से करीब 45 करोड़ लोगों पर असर, ईमेल और मैसेज भेजने में परेशानी

माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी खराबी को ठीक किया जा रहा है।

Microsoft Outage Live: माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल और ऑफिस सॉफ्टवेयर सर्विस में आई बड़ी तकनीकी खराबी दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी है। कंपनी अब तक अपने सिस्टम को पूरी तरह बहाल नहीं कर पाई है। इस आउटेज के कारण दुनिया भर में सरकारी कार्यालयों, कारोबारियों, शेयर बाजार से जुड़े संस्थानों और निजी कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक, टीम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कोपायलट की सेवाएं बाधित होने से लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर कंपनी की सेवाओं में आने वाली तकनीकी दिक्कतें कुछ घंटों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस बार खराबी दूसरे दिन तक जारी रहने से चिंता बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि उसकी तकनीकी टीमें लगातार सिस्टम को ठीक करने में जुटी हैं। कंपनी लगभग हर घंटे स्थिति को लेकर अपडेट जारी कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रभावित सर्वरों पर चलने वाली एक मुख्य प्रक्रिया पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसके कारण सर्वर जवाब देना बंद कर देते हैं और उनकी काम करने की क्षमता घट जाती है। कंपनी ने कहा कि फिलहाल इस गड़बड़ी के पीछे किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। चलिए हर एक लेटेस्ट अपडेट जानते हैं...

13 Nov 2026, 06:15:36 PM IST Microsoft outage Live Updates: माइक्रोसॉफ्ट में खराबी से कितने को प्रभावित माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार से शुक्रवार तक दुनिया भर में कामकाज प्रभावित रहा। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर ईमेल नहीं आ रहे थे, टीम्स पर मैसेज के नोटिफिकेशन बंद थे और यूजर्स को नई सूचनाएं भी नहीं मिल रही थीं। इस आउटेज से कितने लोग प्रभावित हुए, इसका सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन यह संख्या 45 करोड़ तक हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, उसके माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स के इतने ही पेड ग्राहक हैं।

13 Nov 2026, 05:41:50 PM IST Microsoft outage Live Updates: स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा असर माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में दुनिया भर में आई तकनीकी खराबी का असर ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा एनएचएस पर भी पड़ा है। जीएमबी यूनियन की सार्वजनिक सेवा प्रमुख राचेल हैरिसन ने शुक्रवार को कहा कि इस समस्या के कारण NHS के कर्मचारियों को आपातकालीन कॉल मिलने के बाद मरीजों की जानकारी सामान्य तरीके से आगे भेजने में परेशानी हो रही है। इससे बड़ी संख्या में मामले लंबित हो रहे हैं और हालात अराजक हो सकते हैं।

13 Nov 2026, 05:10:34 PM IST Microsoft outage Live Updates: माइक्रोसॉफ्ट ने दिया ताजा अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सेवाओं को बहाल करने की दिशा में प्रगति हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कंपनी का अब ध्यान दूसरे क्षेत्रों में भी अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकवरी की प्रक्रिया को लागू करने और सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने पर है।

13 Nov 2026, 04:43:24 PM IST Microsoft outage Live Updates: यूजर्स को अभी भी कनेक्ट होने में परेशानी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि उसकी कई माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं से यूजर्स को अभी भी कनेक्ट होने में परेशानी हो सकती है। कंपनी ने बताया कि दुनियाभर में सेवाएं प्रभावित होने के बाद उन्हें बहाल करने का काम जारी है, लेकिन सर्विस की स्थिति में अभी भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है और सिस्टम की क्षमता सामान्य स्तर पर नहीं लौट पाई है।

13 Nov 2026, 04:08:37 PM IST Microsoft Outage Live: बड़ी कंपनी का सिस्टम ठप होने का असर माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में आई इस खराबी ने एक बार फिर दिखा दिया कि दुनिया भर का कारोबार किस हद तक कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर निर्भर हो चुका है। जब किसी एक प्रमुख कंपनी का सिस्टम ठप होता है तो उसका असर कई देशों और उद्योगों तक पहुंच जाता है।