AI के लिए Microsoft का बड़ा दांव, 60000 कर्माचारियों को निकालेगा; मर्जी से नौकरी छोड़ने का ऑफर
माइक्रोसॉफ्ट ने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में चुनिंदा कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का मौका दिया है। कंपनी का कहना है कि इससे वह अपने कामकाज को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा निवेश कर सकेगी।
वैश्विक टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में चुनिंदा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना शुरू की है। कंपनी का कहना है कि इससे वह अपनी टीमों को कारोबारी जरूरतों के हिसाब से बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा क्लाउड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर पाएगी।
कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमैन ने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि यह योजना चारों देशों में चुनी हुई टीमों के उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका आंतरिक जॉब ग्रेड 70 या उससे नीचे है। दुनिया भर में करीब 60000 कर्मचारी इस 'स्वैच्छिक निकासी पेशकश' (Voluntary Exit Offer) के लिए पात्र हैं।
भारत में माइक्रोसॉफ्ट के लगभग 23,000 कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि देश में कितने कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र होंगे। सूत्रों के मुताबिक, भारत में पात्र कर्मचारियों को प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
नौकरी छोड़ने वालों को क्या मिलेगा?
कंपनी छोड़ने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को वित्तीय मदद और करियर संबंधी मार्गदर्शन दोनों दिए जाएंगे। पैकेज में मुख्य रूप से ये चीजें शामिल हैं-
- सेवा के हर पूरे वर्ष के लिए एक महीने के मूल वेतन के बराबर राशि
- स्वास्थ्य बीमा
-नई नौकरी या करियर में बदलाव के लिए सहायता और गाइडेंस
कोलमैन ने बताया कि यह सीमित अवधि की योजना है। इससे कर्मचारियों को कंपनी के बाहर बेहतर अवसर तलाशने का मौका मिलेगा, साथ ही संबंधित टीमों को अपनी संख्या और ढांचे को कारोबारी प्राथमिकताओं के हिसाब से बदलने की सुविधा भी मिलेगी।
योजना हर जगह एक जैसी नहीं
माइक्रोसॉफ्ट ने साफ किया है कि यह योजना उसके सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं होगी। इसमें भाग लेना या न लेना संबंधित कारोबार की प्राथमिकताओं, ग्राहकों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करेगा। पात्र कर्मचारियों को योजना की शर्तों और प्रक्रिया के बारे में ईमेल के जरिए पूरी जानकारी दी जाएगी।
भारत में निवेश जारी
इस बीच कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में प्रतिभा और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में निवेश जारी रखे हुए है। कंपनी ने 2025 से 2029 के बीच क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुनियादी ढांचे, स्किल डेवलपमेंट और संचालन पर कुल 20.5 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि कंपनी 2030 तक भारत में दो करोड़ लोगों को AI से जुड़े कौशल सिखाने के अपने लक्ष्य की दिशा में भी काम कर रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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