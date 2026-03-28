असम में हिमंत का 'मियाओं' पर हमला, ईरान संकट के बीच पाक का IMF वाला खेला; टॉप-5 न्यूज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर से राज्य के मियां समुदाय पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनते ही इस समुदाय की रीढ़ तोड़ दी जाएगी। AIUDF प्रमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि अब मियाओं की ही दबंगई चलेगी।

Himanta Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर से राज्य के मियां समुदाय के ऊपर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनते ही मियांओं की रीढ़ तोड़ दी जाएगी। वहीं, दूसरी ओर ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान एक बार फिर से आर्थिक मदद के लिए आईएमएफ के दरवाजे पर है। उसने इस वैश्विक संस्था के साथ एक समझौता किया है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें… मियां समुदाय की रीढ़ तोड़ देंगे; असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का खुला ऐलान असम विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर से मियां समुदाय को निशाने पर लिया है। सीएम ने कहा कि अगर राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती है, तो वह 'मियां समुदाय' की रीढ़ तोड़ देंगे। सीएम सरमा के इस बयान पर पलटवार करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सरमा की धमकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब 'मियाओं की ही दबंगई होगी।' पढ़ें पूरी खबर…

पाकिस्तान ने फिर फैला दिया कटोरा? आईएमएफ से किया बड़ा समझौता, मिलेगी इतनी रकम पाकिस्तान की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में उसने एक बार फिर आईएमएफ के सामने कटोरा फैला दिया है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने दो अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत लगभग 1.2 अरब डॉलर के लिए एक शुरुआती समझौता किया है। पढ़ें पूरी खबर…

अपनी जमीन US-इजरायल को यूज मत करने दो, वरना...; खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो अपने देश की जमीन पर अमेरिका और इजरायल को युद्ध चलाने की इजाजत न दें। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत समेत क्षेत्रीय देशों को संबोधित करते हुए कहा, 'क्षेत्र के देशों से मेरा संदेश है कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो अपने दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध नहीं चलाने दें।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध एक महीने से अधिक समय से चल रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

सिर्फ पीएम मोदी और ट्रंप की हुई थी बात, सरकार ने मस्क वाले दावे को किया खारिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 24 मार्च को हुई बातचीत में कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं था, भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा, 'हमने इस खबर को देखा है। 24 मार्च को हुई टेलीफोन बातचीत केवल पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई थी। जैसा कि पहले कहा गया था, इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला।' इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के अज्ञात अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि मंगलवार को ट्रंप और मोदी की फोन पर हुई बातचीत में एलन मस्क भी शामिल हुए थे। पढ़ें पूरी खबर…