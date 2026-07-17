जंग के बीच अमेरिका ने भारत को दिया खतरनाक 'रोमियो' हेलिकॉप्टर, 2 रास्ते में हैं
भारतीय नौसेना को एक और आधुनिक MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर मिल गया है। लॉकहीड मार्टिन का यह 'रोमियो' हेलिकॉप्टर पनडुब्बियों का काल है। दो और हेलिकॉप्टर इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं, जिससे नेवी की ताकत दोगुनी होगी।
भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को एक नई उड़ान मिली है। भारतीय नौसेना को एक और आधुनिक MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर मिल गया है। इसे पिछले हफ्ते कोच्चि में नौसेना को सौंपा गया। अमेरिका ने इस डिलीवरी को दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन कदम बताया है।
इसी हफ्ते भारत पहुंचेंगे दो और हेलिकॉप्टर
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि एक हेलिकॉप्टर की डिलीवरी हो चुकी है और दो अन्य सीहॉक हेलिकॉप्टर इसी सप्ताह भारत पहुंचने वाले हैं। बता दें कि यह डिलीवरी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ भीषण जंग में उलझा हुआ है।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए इसे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी के लिए 'शानदार खबर' बताया। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक में हमारी साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। इन अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरों का निर्माण प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया है।
समंदर का 'रोमियो': क्यों इतना खास है MH-60R सीहॉक?
इस मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर को दुनिया भर में 'रोमियो' के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रिगेट से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलिकॉप्टर हवा से सतह पर मार करने वाली AGM-114 हेलफायर मिसाइलों, Mk-54 लाइटवेट टॉरपीडो और आधुनिक मशीनगनों से पूरी तरह लैस है।
पनडुब्बियों का काल
इसमें डिपिंग सोनार, सोनोबॉय और मल्टी-मोड रडार जैसी बेहतरीन प्रणालियां लगी हैं, जो दुश्मन की छिपी हुई पनडुब्बियों को आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के मुताबिक, इन हेलिकॉप्टरों को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान तैनात किया गया था, जहां इन्होंने अपनी उपयोगिता साबित करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। युद्ध के अलावा यह हेलिकॉप्टर सर्विलांस (निगरानी), सर्च एंड रेस्क्यू (बचाव अभियान) और मेडिकल इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है।
2020 में हुई थी 24 हेलिकॉप्टरों की डील
भारतीय नौसेना के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए साल 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ 24 MH-60R हेलिकॉप्टर खरीदने का अहम समझौता किया था। मार्च 2024 में कोच्चि के INS गरुड़ में इन हेलिकॉप्टरों की पहली स्क्वाड्रन 'INAS 334' (सीहॉक्स) को नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल (कमीशन) किया गया था। दिसंबर 2025 में दोनों देशों के बीच इन हेलिकॉप्टरों के लंबे समय तक रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए करीब 7,995 करोड़ रुपये का सस्टेनमेंट एग्रीमेंट भी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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