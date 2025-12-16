Hindi NewsIndia NewsMGNREGA Name Change Bill Shashi Tharoor Congress Priyanka Gandhi
MGNREGA Name Change Bill पर Shashi Tharoor ने BJP की लगाई क्लास, Congress का समर्थन |Priyanka Gandhi
संक्षेप:
संसद में मनरेगा का नाम बदलने पर हंगामा हुआ. प्रियंका गांधी ने तीखा विरोध किया तो वहीं उनके बाद बोलने खड़े हुए शशि थरूर ने भी लंबे समय बाद पार्टी के सुर में सुर मिलाया. उन्होंने कहा कि मैं मनरेगा स्कीम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलने के खिलाफ हूं
Dec 16, 2025 09:42 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
