मेरी तो हवा निकल गई, महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए संसद में राहुल गांधी ने सुनाई एक कहानी
राहुल गांधी ने लोकसभा में कहानी सुनाई कि एक दिन मेरे पैरेंट्स डिनर के लिए गए थे। इसी दौरान मेरी दादी मुझे साथ लेकर गईं और एक अंधेरे गार्डन में मुझे छोड़ दिया। फिर वह चली गईं। मुझे दूर से ही उनकी साड़ी दिख रही थी, लेकिन अंधेरे में मेरी तो हवा निकल गई।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी राष्ट्रीय सोच की एक प्रेरक शक्ति हैं। हम सभी अपने जीवन में महिलाओं से प्रभावित हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है और जाना है। इस दौरान, राहुल गांधी ने बचपन की एक कहानी सुनाई और और बताया कि कैसे वह अंधेरे से बहुत डरते थे और उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया था और इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तो हवा निकल गई थी।
राहुल गांधी ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था, तब अंधेरे से बहुत डरता था। हमारे यहां एक कुत्ता था, जो मुझपर और बहन पर अटैक करता था, जिसकी वजह से हम लोग अंधेरे में गार्डन में जाने से डरते थे। एक दिन मेरे पैरेंट्स डिनर के लिए गए थे। इसी दौरान मेरी दादी मुझे साथ लेकर गईं और एक अंधेरे गार्डन में मुझे छोड़ दिया। फिर वह चली गईं। मुझे दूर से ही उनकी साड़ी दिख रही थी, लेकिन अंधेरे में मेरी तो हवा निकल गई। मुझे लगा कि आज तो मैं गया। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी दादी से कह सकूं कि यहां नहीं रुकना चाहता।
उन्होंने आगे कहा, ‘’वह पूरा वाकया दो से तीन मिनट का ही था, लेकिन मेरे लिए तो दो घंटे के बराबर था। फिर मैंने देखा कि मेरी दादी आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि मैं किस बात से डर रहा था। मैंने कहा कि मैं उस डॉग से डर रहा था, जिसके बारे में पता तक नहीं कि वह आकर काट लेगा। मुझे उन चीजों से भी डर लग रहा था, जो वहां थी ही नहीं। इस पर दादी ने कहा कि तुम्हें अंधेरे से या किसी अन्य चीज से डर नहीं लग रहा था। डर तो वास्तव में तुम्हारे दिमाग के अंदर था।''
राहुल ने कहा कि दादी ने मुझसे कहा कि तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सच ज्यादातर अंधेरे में ही होता है और अगर अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं है तो तुम सच के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। वह मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक था। यह सरकार भी ऐसे ही डरी हुई है। यह सरकार अंधेरे में जाना ही नहीं चाहती यानी समस्याओं से बच रही है। यदि आप समाधान चाहते हैं तो समस्याओं के पार जाना होगा। महिला आरक्षण बिल को इसी सदन ने 2023 में पारित किया था। तब इन लोगों का कहना था कि इसे 10 साल बाद लागू किया जाएगा। अब नया बिल लाया जा रहा है ताकि देश का इलेक्टोरल मैप ही बदला जाए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय परिसीमन के जरिए राजनीति की जा रही है। यदि सिर्फ महिला आरक्षण की बात हो तो विपक्ष का हर व्यक्ति समर्थन के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार जो कर रही है, वह देश-विरोधी काम से कम नहीं है। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, पूरा विपक्ष इसे नाकाम करेगा। भाजपा अपनी ताकत कम होने से डरी हुई है, सरकार भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। सरकार यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि अगले 15 सालों तक जाति जनगणना का प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना न हो।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस