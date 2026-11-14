NCP के दोनों गुटों के विलय पर लगा विराम, लेकिन NDA में शामिल हो सकते हैं शरद पवार
सुनेत्रा पवार के कार्यालय से पार्टी के विधायकों को फोन किए गए हैं। इसका मकसद यह जानना है कि विधायकों का रुख क्या है और मौजूदा राजनीतिक हालात क्या हैं। इस बातचीत से कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है।
महाराष्ट्र की राजनीति से सबसे पहले खबर आई कि शरद पवार की बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं। हालांकि, अब इन अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने का विकल्प तलाश रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) बिना मर्जर के ही NDA में शामिल होने की संभावना तलाश रहा है।
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय से पार्टी के विधायकों को फोन किए गए हैं। इसका मकसद यह जानना है कि विधायकों का रुख क्या है और मौजूदा राजनीतिक हालात क्या हैं। इस बातचीत से कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्या दोनों गुटों का विलय होना चाहिए? बदलते राजनीतिक माहौल में विधायकों की स्थिति क्या होगी?
शरद पवार कर रहे एनडीए में शामिल होने का विचार?
सूत्रों का कहना है कि शरद पवार का गुट एक अलग पार्टी के रूप में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने के विकल्प पर विचार कर रहा है। सुप्रिया सुले ने गुरुवार को दिल्ली में साफ-साफ कहा, "विलय की चर्चा उसी पल खत्म हो गई थी जब मेरे भाई ने पार्टी छोड़ी थी।"
मराठी समाचार चैनल ABP माझा ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यह देख रही है कि क्या वह एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर महायुति में शामिल हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर यह गुट एक अलग पार्टी के रूप में NDA में शामिल होता है तो उन्हें केंद्र में कोई अहम मंत्रालय और राज्य मंत्रिमंडल में भी कोई पद मिल सकता है। सुनेत्रा पवार की एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है।
सुनेत्रा पवार विलय के खिलाफ
NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार इन दोनों गुटों के एक साथ आने के खिलाफ हैं। उन्होंने महायुति के प्रदेश नेतृत्व को अपना यह रुख बता दिया है। उन्होंने विलय का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में इससे उनके अपने गुट के अस्तित्व पर ही खतरा आ सकता है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा पवार ने यह भी कहा है कि अगर NCP का दूसरा गुट एक स्वतंत्र घटक दल के रूप में NDA में शामिल होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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