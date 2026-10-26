जज साहब बेटे को बचा रहे, पर मैं छोडूंगी नहीं; मर्सिडीज से कुचलकर मारे गए शख्स की बेटी
केरल में जज के नाबालिग बेटे ने अपनी मर्सिडीज से एक 55 वर्षीय जयबालकृष्णन को कुचल डाला। हादसे में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अब इस मामले में मृत जयबालकृष्णन की बेटी का बयान आया है।
केरल में जज के नाबालिग बेटे ने अपनी मर्सिडीज से एक 55 वर्षीय जयबालकृष्णन को कुचल डाला। हादसे में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अब इस मामले में मृत जयबालकृष्णन की बेटी का बयान आया है। उसने आरोप लगाया है कि जज अपने बेटे को बचा रहे हैं। लड़की ने बताया कि उसने अपने पिता से देर रात करीब 1.49 बजे बात की थी। उस वक्त वह अपना काम खत्म कर चुके थे और घर रवाना होने को थे। लेकिन रास्ते में रात के करीब 2.20 पर तेज रफ्तार स्कूटी ने उन्हें कुचल दिया। एनडीटीवी के मुताबिक लड़की ने बताया कि जब पुलिस ने भोर में 4.30 पर फोन किया तो वह सो रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उसे हादसे की जानकारी दी।
जारी रहेगी न्याय की लड़ाई
जयबालकृष्णन की बेटी ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा कि वह अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगी और न्यायाधीश या उसके नाबालिग बेटे को जिम्मेदारी से बचने नहीं देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि न्यायाधीश का बेटा होने के कारण पुलिस ने उसके साथ नरमी बरती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नाबालिगों से जुड़े ऐसे मामलों को सामान्य माना जाने लगा है और नाबालिग होने के कारण उन्हें गंभीर अपराधों में भी कानून के दायरे से बच निकलने दिया जाता है।
पहली बार नहीं चला रहा था गाड़ी
हादसे में दोषी लड़के के पिता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं। उसे इस मामले में लगातार दो बार जमानत मिल चुकी है। पहले तो हादसे के 45 मिनट के अंदर थाने में पहुंचकर उसके जज पिता ने उसे बचाया। जबकि मृतक के घरवाले लगातार विरोध कर रहे थे। मर्सिडीज का रजिस्ट्रेशन जज के नाम पर ही है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा उस दिन पहली बार गाड़ी चला रहा था। हालांकि मृतक की बेटी दावा है कि यह सच नहीं है। लड़की ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि वह नाबालिग लड़का पहले भी गाड़ी चला चुका है। उसके पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने कुछ दोस्तों को फोटो भी भेजी थी कि वह 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है।
इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ प्राइवेट
गौरतलब है कि हादसे से पहले जज के नाबालिग बेटे का इंस्टाग्राम अकाउंट था। इस पर 2500 से ज्यादा फॉलोवर्स थे। एनडीटीवी के मुताबिक इस पर वह अपने ड्राइविंग की रील्स लगातार अपलोड करता था। यह भी बताया गया है कि कुछ वीडियो में यह भी नजर आया था कि वह 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रहा था। हालांकि हादसे के कुछ ही घंटों के बाद इस हैंडल से सभी वीडियो डिलीट हो गए और इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया।
थाने में बदसलूकी का आरोप
मृतक की बेटी ने बताया कि हादसे के बाद जज ने थाने में भी उनके साथ बदसलूकी की थी। वह लगातार कह रहे थे कि मुझसे सवाल मत पूछो। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे कानून मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं। अगर मुझसे सवाल पूछना है तो पुलिस से सवाल पूछो। लड़की ने आगे कहा कि चाहे वह 17 साल का हो या फिर 35 साल का। अपराधी तो अपराधी होता है। उसने आगे कहा कि अगर उसके पिता उसे बचा रहे हैं तो फिर उसके पिता को ही जेल जाना होगा। बस यही एक रास्ता है। लड़की ने यह भी दावा किया कि पुलिस इस बात से डरी हुई थी कि आरोपी के पिता एक जज हैं।
कहां पहुंचा मामला
इस बीच केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को जज के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी, जिसके 17 वर्षीय बेटे ने हादसे को अंजाम दिया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगे जाने के बाद न्यायालय ने प्रशासनिक स्तर पर यह आदेश जारी किया। मामले में मृतक जयबालकृष्णन (55) के परिजनों द्वारा चेरानल्लूर थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किए जाने के बाद नाबालिग आरोपी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। उसे रविवार को ही जमानत पर रिहा किया गया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।