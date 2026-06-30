राज्यसभा में कितनी हैं BJP की सीटें, लोकसभा में कहां; बड़ी पार्टियों का नंबरगेम

18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर संविधान संशोधन बिल को लेकर सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी दलों में रस्साकशी देखने को मिल सकती है। हालांकि, विधेयक को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले अटकलें हैं कि सरकार एक बार फिर संविधान संशोधन बिल लाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है। अब खास बात है कि दोनों ही सदनों में ऐसे विधेयक को पास कराने के दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है और सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है। हालांकि, इसके बाद भी NDA दो तिहाई बहुमत से खासा दूर है।

दो तिहाई का नंबर गेम समझें पहले लोकसभा की बात करते हैं। यहां कुल सीटों की संख्या 543 है, जिसके चलते दो तिहाई बहुमत 362 हो जाती है। अब यहां तीन सीटें खाली हैं। इसके कारण यह आंकड़ा घटकर 360 पर आ जाता है। खाली सीटों में बशीरहाट, शिलॉन्ग और नौगांव शामिल हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद NDA की सीटें 293 पर थीं, जो हाल में मिले समर्थन के बाद बढ़ी हैं।

फिलहाल, निचले सदन का सबसे बड़ा दल 240 सीटों के साथ भाजपा है। वहीं, दूसरे स्थान पर विपक्ष की अगुवाई कर रही 98 सीटों वाली कांग्रेस है। एनडीए के बड़े दलों में शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास समेत कई दल शामिल हैं। जबकि, विपक्ष के पास संख्याबल के लिहाज से बड़े दलों में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक है। खास बात है कि एक ओर जहां टीएमसी टूट चुकी है। वहीं, DMK ने INDIA गठबंधन से दूरी बना ली है।

सीटों के लिहाज से 10 बड़े दल भाजपा- 240

कांग्रेस- 98

समाजवादी पार्टी- 37

टीएमसी- 28 (20 एनसीपी में विलय का प्रस्ताव दे चुके हैं)

डीएमके- 22

टीडीपी- 16

जेडीयू- 12

एनसीपी एसपी- 8

शिवसेना- 7

शिवसेना यूबीटी- 9 (6 शिंदे सेना को समर्थन दे रहे हैं)

निर्दलीय- 7

क्या है ताजा स्थिति 293 वाले एनडीए को टीएमसी के 20, शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का समर्थन और मिल गया है। इस लिहाज से आंकड़ा 319 पर पहुंच गया है। खास बात है कि अगर डीएमकी वोटिंग से दूर रहती है, तो दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा घटकर 342 पर आ जाएगा। अप्रैल में जब सदन में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था, तब एनडीए को 298 सदस्यों का समर्थन मिला था।

राज्यसभा का गणित जानते हैं उच्च सदन में मौजूदा सांसदों की संख्या 242 पर है। यहां एनडीए को दो तिहाई समर्थन हासिल करने के लिए 164 सीटों की जरूरत है। लोकसभा के मुकाबले सत्तारूढ़ गठबंधन उच्च सदन में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि, यहां भी जरूरी आंकड़े से वह काफी दूर है।

राज्यसभा में इन 10 दलों के पास सबसे ज्यादा सीटें भाजपा- 114

कांग्रेस- 30

टीएमसी-10

डीएमके- 8

बीजू जनता दल- 5

AIADMK, जेडीयू, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और टीडीपी के पास 4-4 सांसद हैं। वहीं, 7 नामित और 4 निर्दलीय या अन्य हैं।

मॉनसून सत्र से पहले होगा बागियों पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के आगामी मानसून सत्र की शुरुआत से पहले तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) में हुई बगावत के मामलों पर फैसला करेंगे। इन दलों ने अपने बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। भाषा को सूत्रों ने बताया कि संसद के विधि और संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श जारी है और उनके सुझावों के आधार पर अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे।

सूत्रों ने कहा कि इसी तरह के मामलों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा पहले लिए गए फैसलों और नजीर का भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि सभी संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विचार कर कानूनी रूप से ठोस निर्णय लिया जा सके। इस बीच, लोकसभा सचिवालय मानसून सत्र के लिए संभावित बैठक व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है।