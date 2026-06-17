G7 में दिखा 'मेलोडी' का जादू, जॉर्जिया मेलोनी के साथ PM मोदी की इंस्टाग्राम पर चर्चा

दोनों नेताओं की इस दोस्ती का सकारात्मक असर भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर भी दिख रहा है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियान में आयोजित हो रहे जी-7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) से एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री सुर्खियों में है। मंगलवार को सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं का आमना-सामना हुआ, जहां उनके बीच हुई संक्षिप्त लेकिन गर्मजोशी भरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शिखर सम्मेलन के तय कार्यक्रम के तहत दुनिया के बड़े दिग्गजों के साथ होने वाले आधिकारिक ग्रुप फोटो के लिए जुटने से ठीक पहले पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मिले। दोनों ने एक-दूसरे का मुस्कुराकर स्वागत किया और हाथ मिलाया।

इस मुलाकात के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मेलोनी, प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए बेहद गर्मजोशी से कहती हैं, "Glad to see you again" (आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई)। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी मुस्कुराते हुए कुछ कहा। इसी दौरान पीएम मोदी के साथ मौजूद दुभाषिए ने मेलोनी से बातचीत में इंस्टाग्राम शब्द का जिक्र किया। यह सुनते ही जॉर्जिया मेलोनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हालांकि, दोनों नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर किस संदर्भ में बात कर रहे थे यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है।

टॉफी डिप्लोमेसी के फोटो वायरल माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इंस्टाग्राम का यह जिक्र पिछले महीने रोम में हुई मुलाकात से जुड़ा है। पीएम मोदी की पांच देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा के आखिरी चरण में जब वे रोम पहुंचे थे, तब उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' (Melody) टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया था।

मेलोनी ने इस पल का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें वे मेलोडी टॉफी का पैकेट दिखाते हुए हंसते हुए कह रही थीं, "पीएम मोदी हमारे लिए एक तोहफा लाए हैं। यह मेलोडी है।" उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "Thank you for the gift"। दोनों नेताओं के ठहाकों से भरे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इस सिंगल पोस्ट को अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। 'मेलोडी' नाम का यह क्रेज साल 2024 में तब शुरू हुआ था, जब मेलोनी ने दोनों का एक वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया था "Hello from the Melodi team"।

भारत-इटली व्यापार में बड़ी उछाल दोनों नेताओं की इस दोस्ती का सकारात्मक असर भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर भी दिख रहा है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं, अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में इटली का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.66 अरब डॉलर रहा है।