अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरी कांग्रेस, थलापति विजय का दिया साथ; क्या करेंगे डीके?
मेकेदातु डैम विवाद पर तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय ने कर्नाटक के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने समर्थन दिया, वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने राज्य के हितों की रक्षा की बात कही है।
तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु डैम को लेकर तकरार बढ़ गई है। गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ थलापति विजय ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से मतभेदों को भुलाकर राज्य के किसानों और लाखों लोगों की आजीविका बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। यहां दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है जबकि कर्नाटक में खुद कांग्रेस की सरकार है और डीके शिवकुमार उसके सीएम हैं। कर्नाटक सरकार ने भी इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि वे अपने राज्य के हितों की रक्षा हर हाल में करेंगे।
केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट को मंजूरी न देने की मांग
प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम विजय ने कहा कि जल संसाधन सीधे तौर पर किसानों के कल्याण और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से प्रमुख तौर पर ये मांगे की गई हैं-
- कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु प्रोजेक्ट और उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को किसी भी तरह की मंजूरी न दी जाए।
- केंद्र सरकार कर्नाटक को इस प्रोजेक्ट पर आगे न बढ़ने की सलाह दे।
- कावेरी बेसिन में बिना अन्य बेसिन राज्यों की सहमति और केंद्र की मंजूरी के कोई भी नया डैम या जल भंडारण प्रोजेक्ट न बनाया जाए।
गठबंधन धर्म से ऊपर राज्य का हित, कांग्रेस भी साथ
इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में वह अल्पसंख्यक टीवीके (TVK) सरकार की सहयोगी है। इस राजनीतिक समीकरण के बावजूद, तमिलनाडु में कांग्रेस के मंत्री राजेश इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले पहले नेता रहे। बिजली मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने भी स्पष्ट किया कि गठबंधन की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो मेकेदातु डैम का पुरजोर विरोध करने में तमिलनाडु के रुख को कमजोर करे। वहीं, एमएमके नेता प्रो. एमएच जवाहिरुल्लाह ने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कावेरी फैसले और निचले राज्यों के अधिकारों का सम्मान करने की सलाह दें।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला
प्रस्ताव में 16 फरवरी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2007 के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, कावेरी बेसिन में पहले से ही पानी की कमी है और निचले राज्यों (तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के हितों और सहमति के बिना कोई भी नया रिजर्वॉयर नहीं बनाया जा सकता। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि अगर कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में अतिरिक्त पानी रोकता है, तो इससे मॉनसून की कमी वाले वर्षों में तमिलनाडु के हिस्से का पानी छिन जाएगा, जिससे डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों की सिंचाई, पीने का पानी और आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित होगी।
कर्नाटक का तर्क: 'हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे'
तमिलनाडु के इस कदम पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने अपनी सरकार का रुख साफ किया है। खरगे ने कहा, "मेरी जिम्मेदारी अपने राज्य के हितों की रक्षा करना है। वे (तमिलनाडु) अपने राज्य के हित में प्रस्ताव पास करेंगे। लेकिन कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। हम सिर्फ उस अतिरिक्त पानी को स्टोर कर रहे हैं जो यूं ही समुद्र में बह जाता है। इस पानी का इस्तेमाल हमारे राज्य के लोगों, बेंगलुरु और स्थानीय जिलों के लिए किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि यह मामला कोर्ट में साफ हो चुका है और कर्नाटक सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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