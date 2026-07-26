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योगी को जंतर-मंतर से सबक लेना चाहिए, यूपी के CM पर किस बात को लेकर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

By Niteesh Kumar
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रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 15 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया गया। अथॉरिटी ने योजना की मंजूरी के बिना निर्माण किए जाने का हवाला दिया था।

Mehbooba Mufti targets yogi adityanath over order to demolish Jauhar University
महबूबा मुफ्ती और योगी आदित्यनाथ।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए। महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'जौहर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करना केवल नफरत और बदले की भावना को दर्शाता है।' पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से जौहर विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की।

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महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'योगी को जंतर-मंतर से सबक लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि देश के युवा नफरत और विभाजन की राजनीति को किस तरह खारिज कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े हों।' मुफ्ती की यह प्रतिक्रिया रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 15 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद आई है। प्राधिकरण ने योजना की मंजूरी के बिना निर्माण किए जाने का हवाला दिया था।

जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या है विवाद

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि, यूनिवर्सिटी ने दलील दी कि इमारतों के निर्माण के समय यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। प्राधिकरण ने इस दलील को खारिज कर दिया। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत 2006 में की गई थी। यह रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

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यह संस्थान आजम खान की प्रमुख परियोजनाओं में से एक था, लेकिन बाद में इसे भूमि पर अतिक्रमण और पट्टे की शर्तों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया है। आजम खान ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय का संचालन करने वाली बॉडी से औपचारिक रूप से खुद को अलग कर लिया था।

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दूसरी ओर, सपा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को रामपुर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को वापस लेने की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में रामपुर पहुंचे सपा के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। बाद में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों और छात्रों से भी मुलाकात की। सदस्यों ने कहा कि छात्रों की समस्याओं के बारे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी अवगत कराया जाएगा।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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