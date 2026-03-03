कश्मीर राग अलापने वाले OIC ने भी दे दिया मुसलमानों को धोखा, महबूबा मुफ्ती भड़कीं
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले और अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर ओआईसी (OIC) की चुप्पी को मुस्लिम जगत के साथ बड़ा विश्वासघात बताया है। पढ़ें पूरी खबर।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों पर ओआईसी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे पूरे मुस्लिम जगत के साथ धोखा करार दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संकट की इस घड़ी में ओआईसी का मूक दर्शक बने रहना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- यह बेहद परेशान करने वाला है कि जब अमेरिका और इजरायल ईरान की संप्रभुता के खिलाफ खुलेआम आक्रामकता कर रहे हैं, तब ओआईसी एक मूक दर्शक की भूमिका में है। ईरान के सर्वोच्च नेता की शहादत पर इसकी चुप्पी और इसका दोष उल्टा ईरान पर ही मढ़ने की कोशिश न केवल चिंताजनक है, बल्कि बेहद शर्मनाक भी है।
हमले की निंदा न करने पर जताई नाराजगी
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ओआईसी को ईरान पर हुए इस दुस्साहसिक हमले की कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ईरान पर ही दोष मढ़ने का प्रयास किया। ओआईसी के रुख को 'एपस्टीन गैंग' की कार्रवाइयों का परोक्ष समर्थन बताते हुए उन्होंने कहा- ईरान पर इस खुले हमले की निंदा करने के बजाय, उसने (OIC ने) चुप्पी साधना चुना है, जो परोक्ष रूप से एपस्टीन गैंग की कार्रवाइयों का समर्थन करता है। यह मुस्लिम उम्माह (समुदाय) की सामूहिक अंतरात्मा और हितों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है।
OIC पर यह आरोप पहली बार नहीं है। पहले भी कई मौकों पर OIC को पाकिस्तान का 'प्रॉक्सी' बताकर आलोचना की जाती रही है, जहां यह कश्मीर पर भारत-विरोधी बयान जारी करता है, लेकिन अन्य मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है।
ईरान पर अमेरिका-इजरायल का संयुक्त हमला
महबूबा मुफ्ती की यह कड़ी प्रतिक्रिया उन हालिया घटनाक्रमों के बाद आई है, जिनमें शनिवार तड़के अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई। इस घटना के बाद से ही वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव गहरा गया है।
