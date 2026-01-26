गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा

संक्षेप: महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संविधान ने मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन इनमें से कुछ संस्थाओं का इस्तेमाल भारत की अवधारणा को ही कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। पूर्व CM ने बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल परेड और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस दिन देश के संविधान के पालन को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘गणतंत्र दिवस महज परेड और भाषणों से कहीं अधिक होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 ने हमें औपनिवेशिक शासन से आजादी दिलाई, लेकिन 26 जनवरी 1950 ने हमें उस आजादी को गरिमा के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार दिया, जिसमें भाषण और धर्म की स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर मतदान का अधिकार शामिल है।’

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संविधान ने मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया है, लेकिन इनमें से कुछ संस्थाओं का इस्तेमाल भारत की अवधारणा को ही कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। कश्मीर भर में सोमवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पारंपरिक उत्साह और जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। घाटी का मुख्य समारोह बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम के चारों ओर तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था और आयोजन स्थल तक जाने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी।