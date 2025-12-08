150 साल पुराने वंदे मातरम के लिए बहस, यहां हजारों लोग फंसे; केंद्र पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
वंदे मातरम को लेकर संसद में जारी बहस को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इंडिगो के यात्री बेबस और हताश होकर एयरपोर्टस् पर फंसे हुए हैं लेकिन सरकार झूठे प्रतीकवाद में लगी हुई है।
लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर जारी बहस पर पीडीपी नेत्री महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है। भाजपा को खोखले प्रतीकवाद में लिप्त बताते हुए मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के राजनीतिक नाटक से बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और लाखों भारतीयों को प्रभावित करने वाली अन्य गंभीर मुद्दों का समाधान कैसे होगा। सरकार आज 150 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस में व्यस्त है, जबकि हजारों इंडिगो यात्री फंसे हए हैं और जवाब के लिए बेताब हैं।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "संसद आज 200 साल पुराने वंदे मातरम गीत पर बहस में व्यस्त है, जबकि इंडिगो के हजारों यात्री बेबस और जवाब के लिए बेताब हैं। लोगों को इस समय जो संकट झेलना पड़ रहा है, उसका सामना करने के बजाय, भाजपा खोखली प्रतीकात्मकता में लिप्त प्रतीत होती है।"
इस बहस को देश की बेरोजगारी, महंगाई से जोड़ते हुए मुफ्ती ने कहा कि यह कैसे भारतीयों की मदद करेगा। उन्होंने कहा, "यह राजनीतिक नाटक आखिर कैसे रोजगार पैदा करेगा, बढ़ती हुई कीमतों को कैसे नियंत्रित करेगा या फिर लाखों भारतीयों पर भारी पड़ रही वास्तविक समस्याओं का समाधान कैसे करेगा।"
गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती यहां पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की वजह से लोगों की बड़ी हुई परेशानी का जिक्र कर रहीं थीं, जिसने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय पर संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहस चल रही है। सरकार की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर 12 बजे बहस की शुरुआत की उसके बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने बहस को आगे बढ़ाया। वंदे मातरम पर संसद में करीब 10 घंटे बहस की जाएगी।