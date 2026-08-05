महबूबा मुफ्ती आतंकवादी हैं, संसद परिसर में बोले केंद्रीय मंत्री; कहा- अब कोई माई का लाल…

इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में पीडीपी कार्यालय के बाहर धरना दिया था। अब केंद्रीय मंत्री ने उनपर निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कह दिया है। गिरिराज सिंह बुधवार को जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के 7 साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर आतंकवादियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया।

गिरिराज सिंह ने संसद परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “महबूबा मुफ्ती तो आतंकी हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमेशा आतंकियों का साथ दिया।” उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ दिनों तक साथ मिलकर बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा, “कुछ दिनों तक वे हमारे साथ रहे, ठीक करने की कोशिश हुई लेकिन वो ठीक नहीं हुए इसीलिए हमने साथ छोड़ दिया।”

5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक गिरिराज सिंह ने आगे 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन करार देते हुए इसकी तुलना 15 अगस्त और 26 जनवरी से भी की। उन्होंने कहा, “5 अगस्त का दिन ठीक उसी तरह ऐतिहासिक है जैसे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते जाते हैं।… इस दिन सरदार वल्लभभाई पटेल और करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हो गया।… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दिया और अब "एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान" लागू हो गया है। अब कोई माई का लाल इसे खत्म नहीं कर सकता।”

मुफ्ती ने दिया धरना इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को प्रभाव से हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में श्रीनगर स्थित पीडीपी कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। हालांकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार रात यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान उल्टा राष्ट्रीध्वज पकड़े हुए दिखाई दीं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।