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महबूबा मुफ्ती आतंकवादी हैं, संसद परिसर में बोले केंद्रीय मंत्री; कहा- अब कोई माई का लाल…

By Jagriti Kumari
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इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में पीडीपी कार्यालय के बाहर धरना दिया था। अब केंद्रीय मंत्री ने उनपर निशाना साधा।

Mehbooba Mufti is terrorist says Union Minister Giriraj Singh
केंद्रीय मंत्री ने मुफ्ती पर निशाना साधा

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कह दिया है। गिरिराज सिंह बुधवार को जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के 7 साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर आतंकवादियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया।

गिरिराज सिंह ने संसद परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “महबूबा मुफ्ती तो आतंकी हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमेशा आतंकियों का साथ दिया।” उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ दिनों तक साथ मिलकर बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा, “कुछ दिनों तक वे हमारे साथ रहे, ठीक करने की कोशिश हुई लेकिन वो ठीक नहीं हुए इसीलिए हमने साथ छोड़ दिया।”

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5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक

गिरिराज सिंह ने आगे 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन करार देते हुए इसकी तुलना 15 अगस्त और 26 जनवरी से भी की। उन्होंने कहा, “5 अगस्त का दिन ठीक उसी तरह ऐतिहासिक है जैसे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते जाते हैं।… इस दिन सरदार वल्लभभाई पटेल और करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हो गया।… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दिया और अब "एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान" लागू हो गया है। अब कोई माई का लाल इसे खत्म नहीं कर सकता।”

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मुफ्ती ने दिया धरना

इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को प्रभाव से हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में श्रीनगर स्थित पीडीपी कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। हालांकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार रात यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान उल्टा राष्ट्रीध्वज पकड़े हुए दिखाई दीं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।

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अधिकारियों ने बताया कि अब पीडीपी प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रध्वज को गलत तरीके से प्रदर्शित करना भारत की ध्वज संहिता का उल्लंघन माना जाता है। नियमों के अनुसार, राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर हमेशा केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए। महबूबा ने हरे रंग को ऊपर कर झंडा पकड़ रखा था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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