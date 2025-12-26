Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsMehbooba Mufti irritates on Journalist request to speak Urdu at press conference
'स्टालिन से अंग्रेजी बोलने को क्यों नहीं कहते', पत्रकार की किस बात पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

संक्षेप:

महबूबा मुफ्ती ने भड़कते हुए सवाल किया कि मीडिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अंग्रेजी या उर्दू में बोलने के लिए क्यों नहीं कहता। उन्होंने कहा, ‘क्यों? इसका अनुवाद करो। स्टालिन से अंग्रेजी या उर्दू में बोलने के लिए क्यों नहीं कहते?’

Dec 26, 2025 10:20 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को पत्रकार से तब नाराज हो गईं, जब उसने पूर्व मुख्यमंत्री से प्रेस वार्ता में उर्दू में बोलने का आग्रह किया। श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में महबूबा के कश्मीरी भाषा में प्रेस वार्ता शुरू करते ही एक पत्रकार ने उनसे उर्दू में बोलने के लिए कहा। इसके बाद महबूबा ने भड़कते हुए सवाल किया कि मीडिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अंग्रेजी या उर्दू में बोलने के लिए क्यों नहीं कहता। उन्होंने कहा, ‘क्यों? इसका अनुवाद करो। स्टालिन से अंग्रेजी या उर्दू में बोलने के लिए क्यों नहीं कहते?’

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीरी पत्रकारों को कश्मीरी भाषा के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘अब बस यही एक चीज बची है, इसलिए कश्मीरी भाषा का थोड़ा सम्मान करें।’ इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कश्मीरी में बोलना जारी रखा। कैदियों के मामले पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'यह आश्चर्यजनक है कि जम्मू कश्मीर के कैदियों को अन्य जगहों की जेलों से वापस घर लाने के आग्रह वाली उनकी याचिका को उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया। अदालत का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है।’

कैदियों की जेल बदलने का उठाया मामला

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी आम आदमी जनहित याचिका दायर कर सकता है, लेकिन चूंकि वह एक राजनीतिक नेता हैं, इसलिए उनकी जनहित याचिका राजनीतिक कारणों से है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'उच्च न्यायालय यह भूल रहा है कि राजनीतिक नेता जमीनी हकीकतों से गहराई से जुड़े रहते हैं। मैं एक राजनीतिक नेता होने के नाते जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्थिति से भली-भांति परिचित हूं। गरीब लोग जेल में बंद अपने परिजनों से मिलने नहीं जा सकते। वे अपना मुकदमा कैसे लड़ेंगे!' पीडीपी प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया।

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
