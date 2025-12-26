'स्टालिन से अंग्रेजी बोलने को क्यों नहीं कहते', पत्रकार की किस बात पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती ने भड़कते हुए सवाल किया कि मीडिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अंग्रेजी या उर्दू में बोलने के लिए क्यों नहीं कहता। उन्होंने कहा, ‘क्यों? इसका अनुवाद करो। स्टालिन से अंग्रेजी या उर्दू में बोलने के लिए क्यों नहीं कहते?’
पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीरी पत्रकारों को कश्मीरी भाषा के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘अब बस यही एक चीज बची है, इसलिए कश्मीरी भाषा का थोड़ा सम्मान करें।’ इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कश्मीरी में बोलना जारी रखा। कैदियों के मामले पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'यह आश्चर्यजनक है कि जम्मू कश्मीर के कैदियों को अन्य जगहों की जेलों से वापस घर लाने के आग्रह वाली उनकी याचिका को उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया। अदालत का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है।’
कैदियों की जेल बदलने का उठाया मामला
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी आम आदमी जनहित याचिका दायर कर सकता है, लेकिन चूंकि वह एक राजनीतिक नेता हैं, इसलिए उनकी जनहित याचिका राजनीतिक कारणों से है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'उच्च न्यायालय यह भूल रहा है कि राजनीतिक नेता जमीनी हकीकतों से गहराई से जुड़े रहते हैं। मैं एक राजनीतिक नेता होने के नाते जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्थिति से भली-भांति परिचित हूं। गरीब लोग जेल में बंद अपने परिजनों से मिलने नहीं जा सकते। वे अपना मुकदमा कैसे लड़ेंगे!' पीडीपी प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया।