Hindi NewsIndia NewsMehbooba Mufti daughter Iltija lodge FIR against Nitish Kumar over burqa row
नीतीश के खिलाफ महबूबा मुफ्ती की बेटी ने दर्ज कराई शिकायत, बुर्का खींचने पर बढ़ा बवाल

नीतीश के खिलाफ महबूबा मुफ्ती की बेटी ने दर्ज कराई शिकायत, बुर्का खींचने पर बढ़ा बवाल

संक्षेप:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का बुर्का खींचने का मामला बढ़ता जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

Dec 19, 2025 05:09 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का बुर्का खींचने का मामला बढ़ता जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इल्तिजा ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मुस्लिम महिला का नकाब जबरन हटाकर उसके सम्मान से खिलवाड़ करने पर कोठी बाग पुलिस थाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस को टैग करते हुए इस मामले का संज्ञान लेने की गुजारिश भी की है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर नीतीश कुमार की काफी आलोचना हो रही है।

साथ ही इल्तिजा ने हिजाब और नकाब की तरफदारी भी की है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शिकायत की कॉपी भी लगाई है। अपनी शिकायत में इल्तिजा ने लिखा है, ‘डियर सर, मैं आपका ध्यान एक घृणास्पद घटना की तरफ खींचना चाहती हूं। इससे मुस्लिमों खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को खासा कष्ट पहुंचा है।’ इसके बाद उन्होंने घटना का विवरण देते हुए लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम लोगों की मौजूदगी में युवा मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचने की कोशिश की। पीडीपी नेता ने आगे लिखा है कि यह इसलिए और भी शर्मनाक है क्योंकि इस वाकए के दौरान वहां मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम आदि लोग हंस रहे थे।

इससे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। इल्तिजा मुफ्ती ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहाकि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना। वरना हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जिसे तुम और तुम्हारे जैसे लोग हमेशा याद रखोगे।’

