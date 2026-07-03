ईरान: खामेनेई के जनाजे के सामने फूट-फूटकर रो पड़ीं महबूबा मुफ्ती, वीडियो वायरल

Khamenei Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खामेनेई को अंतिम विदाई देने ईरान गई हुई हैं। यहां पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के जनाजे के सामने फूट-फूटकर रोती हुई नजर आ रही हैं।

Mehbooba Mufti: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए महबूबा मुफ्ती तेहरान में हैं। यहां पर भारतीय डेलीगेशन के साथ शुक्रवार को उन्होंने खामेनेई के जनाजे के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान वह भावुक हो गईं और वहीं पर फूट-फूटकर रोने लगी। उनका यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, अली खामेनेई केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि इस्लाम के शिया पंथ से सबसे बड़े धार्मिक नेता भी थे। अमेरिका और इजरायली हमले में उनकी हत्या की पुष्टि होने के बाद दुनियाभर में मौजूद शिया लोगों ने इसका मातम मनाया था। भारत में भी हजारों की संख्या में लोग अलग-अलग शहरों में इकट्ठे हुए थे।

सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहे जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की इस वीडियो में वह सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत अन्य भारतीय लोग मौजूद थे। इसके बाद कुछ समय के लिए खामेनेई के ताबूत के सामने रुकने के बाद महबूबा मुफ्ती फूट-फूटकर रोते हुए वहां से निकल जाती हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, सुप्रीम लीडर को याद करते हुए वहां पर मौजूद तमाम ईरानी नेताओं की आंखें नम थीं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी अपने पूर्व नेता को नम आखों के साथ विदाई दी।

बड़े स्तर पर हो रहा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के मिसाइल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, अंतिम संस्कार के दौरान करीब 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। 4 जुलाई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का समापत 9 जुलाई को होगा। इस दिन खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सु्पुर्द-ए-खाक किया जाएगा। ईरानी सरकार के मुताबिक, खामेनेई के अंतिम संस्कार की रश्में दक्षिणी ईरान कई प्रमुख शहरों में होगी। इसके बाद उन्हें इराक के धार्मिक शहर नजफ ले जाया जाएगा। वापस आने के बाद उन्हें मशहद के इमाम रेजा दरगाह में दफना दिया जाएगा।