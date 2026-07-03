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ईरान: खामेनेई के जनाजे के सामने फूट-फूटकर रो पड़ीं महबूबा मुफ्ती, वीडियो वायरल

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Khamenei Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खामेनेई को अंतिम विदाई देने ईरान गई हुई हैं। यहां पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के जनाजे के सामने फूट-फूटकर रोती हुई नजर आ रही हैं।

ईरान: खामेनेई के जनाजे के सामने फूट-फूटकर रो पड़ीं महबूबा मुफ्ती, वीडियो वायरल

Mehbooba Mufti: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए महबूबा मुफ्ती तेहरान में हैं। यहां पर भारतीय डेलीगेशन के साथ शुक्रवार को उन्होंने खामेनेई के जनाजे के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान वह भावुक हो गईं और वहीं पर फूट-फूटकर रोने लगी। उनका यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, अली खामेनेई केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि इस्लाम के शिया पंथ से सबसे बड़े धार्मिक नेता भी थे। अमेरिका और इजरायली हमले में उनकी हत्या की पुष्टि होने के बाद दुनियाभर में मौजूद शिया लोगों ने इसका मातम मनाया था। भारत में भी हजारों की संख्या में लोग अलग-अलग शहरों में इकट्ठे हुए थे।

सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहे जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की इस वीडियो में वह सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत अन्य भारतीय लोग मौजूद थे। इसके बाद कुछ समय के लिए खामेनेई के ताबूत के सामने रुकने के बाद महबूबा मुफ्ती फूट-फूटकर रोते हुए वहां से निकल जाती हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, सुप्रीम लीडर को याद करते हुए वहां पर मौजूद तमाम ईरानी नेताओं की आंखें नम थीं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी अपने पूर्व नेता को नम आखों के साथ विदाई दी।

बड़े स्तर पर हो रहा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के मिसाइल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, अंतिम संस्कार के दौरान करीब 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। 4 जुलाई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का समापत 9 जुलाई को होगा। इस दिन खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सु्पुर्द-ए-खाक किया जाएगा। ईरानी सरकार के मुताबिक, खामेनेई के अंतिम संस्कार की रश्में दक्षिणी ईरान कई प्रमुख शहरों में होगी। इसके बाद उन्हें इराक के धार्मिक शहर नजफ ले जाया जाएगा। वापस आने के बाद उन्हें मशहद के इमाम रेजा दरगाह में दफना दिया जाएगा।

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मोजतबा खामेनेई के आने पर संशय

ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को विदाई दे रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि नए लीडर मोजतबा, क्या अपने पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से शामिल होंगे? इस बात पर अभी संदेह बना हुआ है। हालांकि, भारत में उनके प्रतिनिधि ने कहा है कि मोजतबा इस कार्यक्रम में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शामिल नहीं होंगे। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में भले ही शांति समझौता हो गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच में अभी भी अविश्वास बना हुआ है। इसी वजह से मोजतबा के इस कार्यक्रम में शामिल न होने की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें, अमेरिका के मिसाइल हमलों में मोजतबा के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद इजरायल की तरफ से लगातार दावा किया जाता रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हालत काफी खराब है। इन अफवाहों को इस वजह से और भी ज्यादा अहमियत मिली है क्योंकि 28 फरवरी के बाद से लेकर अब तक मोजतबा कहीं भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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