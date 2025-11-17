डॉक्टर शरीर पर RDX बांध रहा, कश्मीर की परेशानियां लाल किले के सामने गूंज उठीं: महबूबा मुफ्ती

संक्षेप: महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं।’

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुएफ्ती ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट की घटना हुई, जो देश में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू-कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दर्शाती है। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए। श्रीनगर में 16 नवंबर को कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा, 'केंद्र सरकार ने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानियां लाल किले के ठीक सामने गूंज उठीं।'

महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर एक पढ़ा-लिखा युवा, एक डॉक्टर खुद को और दूसरों को मारने के लिए अपने शरीर पर RDX बांधता है, तो इसका मतलब है कि देश में कोई सुरक्षा नहीं है। आप हिंदू-मुस्लिम राजनीति करके वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है?' उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्राथमिकता ले ली है।