हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, मेघालय पुलिस-BSF ने खोली बांग्लादेशी अधिकारियों की पोल

संक्षेप: सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को कहा, ‘बांग्लादेश मीडिया के कुछ हिस्सों से उभर रही झूठी और गढ़ी हुई कहानियां भ्रम पैदा कर रही हैं। इससे सीमावर्ती संवेदनशील राज्य मेघालय की शांति और स्थिरता को खतरे में डालने का जोखिम है।’

इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। ढाका महानगर पुलिस के सीनियर अधिकारी का कहना है कि उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। हालांकि, मेघालय पुलिस और बीएसएफ ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को कहा, 'बांग्लादेश मीडिया के कुछ हिस्सों से उभर रही झूठी और गढ़ी हुई कहानियां भ्रम पैदा कर रही हैं। इससे सीमावर्ती संवेदनशील राज्य मेघालय की शांति और स्थिरता को खतरे में डालने का जोखिम है, जो लगातार सीमा झड़पों और सीमापार अपराधों से जूझता है।'

मेघालय पुलिस मुख्यालय के अधिकारी ने पड़ोसी देश के उस दावे को खारिज कर दिया कि उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी (फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख) बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के हलुआघाट सीमा से भारत भाग आए हैं। उन्होंने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों के हवाले से बांग्लादेशी अखबार में छपी इस खबर को असत्य करार दिया गया। उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स को फोन पर बताया, 'बांग्लादेश पुलिस से कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना नहीं मिली है। रिपोर्ट में नामित कोई भी आरोपी गारो हिल्स में ट्रेस नहीं किया गया है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।'