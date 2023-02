मेघालय में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए पहले पांच शुरुआती मतदाताओं को मोमेंटो दिया गया। साथ ही पहली बार मतदान करने वाले 18 से अधिक मतदाताओं को सम्मानित किया गया।



First five early voters receiving momentos to encourage early voting.Also first time voter,18 plus felicitated

⁦@SpokespersonECI⁩

⁦@ECISVEEP⁩

⁦@PIBShillong⁩ pic.twitter.com/meLr3blSle