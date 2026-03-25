Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झूठ फैलाने के बजाय अपने गिरेबान में झांको; भारत ने पाकिस्तान को क्यों लताड़ा?

Mar 25, 2026 06:50 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े न्यायिक मामलों पर दिए गए बयान को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और उसके सदस्यों के समर्थन में जारी किए गए बयान को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।

झूठ फैलाने के बजाय अपने गिरेबान में झांको; भारत ने पाकिस्तान को क्यों लताड़ा?

पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े न्यायिक मामलों पर दिए गए बयान को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और उसके सदस्यों के समर्थन में जारी किए गए बयान को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। भारत के आंतरिक मामलों या उसके न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है।

जायसवाल ने आगे कहा कि हालांकि, आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ऐसा देश, जो लंबे समय से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, ऐसे बयान के साथ आया है जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या और हिंसा को जायज ठहराया गया है। झूठी बातें फैलाने और निराधार कथाओं को बढ़ावा देने के बजाय, पाकिस्तान को अपने द्वारा लगातार किए जा रहे गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आत्मचिंतन करना चाहिए। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करे और आतंकवाद के समर्थन से हाथ खींचे।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पाकिस्तान ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा कश्मीरी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को पूरी तरह खारिज कर दिया है। साथ ही उनकी दो सहयोगियों फहमीदा सोफी और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की कैद की सजा को भी सिरे से नकारते हुए इसे 'इंसाफ की बड़ी गलती' करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला कठोर UAPA कानून के तहत दिया गया है, जो भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (IIOJK) में बुनियादी मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का स्पष्ट उदाहरण है।

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध के बीच ईंधन संकट में डूबा पाकिस्तान; अनफ्रीज होंगी तेल की कीमतें?

बता दें कि दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को UAPA के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया। अदालत ने अंद्राबी की दो साथियों ( सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन) को भी इसी मामले में 30-30 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। इससे पहले 14 जनवरी को अदालत ने तीनों महिलाओं को UAPA की धारा 20, 38 और 39 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 153B, 120B, 505 और 121A के तहत दोषी ठहराया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

National News In Hindi Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।