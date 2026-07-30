और कितनी बार समझाना पड़ेगा? भारत ने पाकिस्तान को मीम वाले अंदाज में धोया

पाकिस्तान बार बार चेतावनी के बाद भी अपनी हरकत से बाज नहीं आता है और आए दिन अपनी फजीहत करवाता रहता है। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को समझा दिया है। इस बार अंदाज कुछ अलग था।

भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर तगड़ी फजीहत कर डाली है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर बार-बार फैलाए जा रहे झूठ पर भारत ने इस बार मजेदार अंदाज में पाकिस्तान को चेताया है। दरअसल सैंकड़ों बार यह स्पष्ट करने के बाद भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता है। इसीलिए इस बार भारत ने मीम वाले अंदाज में पाकिस्तान को धोया है।

विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया। MEA ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर अमेरिका के मशहूर एनिमेटेड पॉलिटिकल सैटायर शो 'साउथ पार्क' का एक वायरल मीम शेयर किया। इस मीम की तस्वीर पर लिखा है, “यह बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी?” मीम शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय ने लिखा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर फैलाए जा रहे लगातार झूठ पर भारत ऐसा ही सोचता है..." बता दें कि यह मीम सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।

PoK पर दे दी चेतावनी विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में भारत का पक्ष दोहराते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया क्षेत्र भी शामिल है। भारत ने पोस्ट के कैप्शन में आगे कहा कि पाकिस्तान PoK में चुनाव महज दिखावे के लिए कर रहा है। भारत ने कहा, "पाक के अवैध कब्जे में कराया जा रहा चुनाव सिर्फ दिखावा है। पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे को छिपाने और वहां हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।”

भारत ने आगे कहा, “जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, PoK में चल रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन इस्लामाबाद की दशकों पुरानी नीतियों का नतीजा हैं। वहां के लोगों का लगातार आर्थिक शोषण किया गया, उनके बुनियादी अधिकार छीने गए और प्रशासनिक स्तर पर उन पर दमन किया गया। इस वजह से आज लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।"

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर भी दिया जवाब इससे पहले अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के शीर्षक को भ्रामक और गलत करार देते हुए कहा था कि 'पाकिस्तानी कश्मीर' जैसी कोई चीज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में जारी हिंसक झड़पों पर आधारित थी। भारतीय दूतावास ने कहा, “न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का शीर्षक गलत और गुमराह करने वाला है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है।”