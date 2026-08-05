सरकार ने पाकिस्तान के ‘यौम-ए-इस्तेहसाल’ को किया खारिज, कहा-POK की हिंसा पर दुनिया की नजर

कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपोगेंडा को सरकार ने खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ऐसी हरकत अपने आतंकवादी रिकॉर्ड को छिपाने के लिए करता है।

विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान POK में जो हिंसा कर रहा है और अपने आतंकवाद के रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने के लिए इस्लामाबाद इस तरह के मुद्दे उठाता है। जम्मू-कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

बुधवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की टिप्पणियों को बेतुकी करार दिया। उन्होंने कहा, "हम यौम-ए-इस्तेहसाल मनाने की पाकिस्तान की सभी बेतुकी हरकतों को खारिज करते हैं। यह पूरी तरीके से गलत प्रचार है।"

उन्होंने कहा, "5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक बदलाव पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। इन फैसलों से इलाके के लोगों के लिए अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक बदलाव आया है। इन बदलावों से वहां पर लोकतंत्र का सशक्तिकरण आया है। पाकिस्तान को भारत के पूरी तरह से अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।"

POK में हिंसा और आतंकवाद रिकॉर्ड से ध्यान हटाने की कोशिश में पाकिस्तान- विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान 5 अगस्त को यौम-ए-इस्तेहसाल मनाकर दुनिया का ध्यान POK में उसकी बर्बरता और आतंकवादी रिकॉर्ड से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान की झूठ फैलाने की हताश कोशिशों का मकसद केवल दुनिया का ध्यान अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवाद पर उसकी स्थिति से हटाना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेश "भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे।"

POK में जो रहो रहा है, वह दुनिया देख रही है- विदेश मंत्रालय जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस इलाके में "मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन" को देख रहा है। उन्होंने कहा, "हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों के शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार प्रदर्शनों को दबाने के लिए जानलेवा हिंसा, टारगेटेड किलिंग और कठोर प्रतिबंधों का सहारा लिया है। निहत्थे नागरिकों के खिलाफ ऐसी सरकारी हिंसा पाकिस्तानी तंत्र के गहरे पाखंड को उजागर करती है।"