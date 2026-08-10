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यह कतई मंजूर नहीं, खालिस्तानियों ने दूतावास में मचाया उत्पात तो भारत ने इस देश को सुना दिया

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास पर हमले की भारत सरकार की तरफ से निंदा की गई है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को स्लोवेनिया के लुब्लियाना में भारत विरोधी तत्वों द्वारा दूतावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई।

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स्लोवेनिया में दूतावास पर हमले को लेकर भारत का रुख सख्त।

स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास पर हमले की भारत सरकार की तरफ से निंदा की गई है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को स्लोवेनिया के लुब्लियाना में भारत विरोधी तत्वों द्वारा दूतावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने इस मामले को स्लोवेनियाई अधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारे दूतावास की संपत्तियों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। वियना कन्वेंशन के तहत, राजनयिक परिसरों पर हमले की मनाही है। उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। पता चला है कि इस घटना में कुछ खालिस्तान समर्थक तत्व शामिल थे।

नई दिल्ली और स्लोवेनिया में उठा मुद्दा

विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुद्दे को स्लोवेनियाई अधिकारियों के सामने नई दिल्ली और लुब्लियाना दोनों जगहों पर उठाया गया है। ताकि ऐसे निंदनीय कृत्यों के पीछे के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। साथ ही अन्य जगहों पर कानून लागू करने वाले अधिकारियों से भी आग्रह किया कि वे ऐसे समूहों द्वारा फैलाए जा रहे नफरत भरे प्रचार और गलत जानकारी पर ध्यान दें। हम अन्य जगहों पर कानून लागू करने वाले अधिकारियों से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे समूहों द्वारा फैलाई जा रही नफरत भरे प्रचार और गलत जानकारी पर ध्यान दें।

लगातार हुई हैं बैठकें

गौरतलब है कि कुछ ही वक्त पहले दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की द्विपक्षीय बैठकें हुईं। पिछले महीने, भारत के स्लोवेनिया राजदूत अमित नारंग ने स्लोवेनिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री टोने काज़र से मिलकर राजनयिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। इस बैठक के बारे में लुब्लियाना में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा था कि राजदूत अमित नारंग, स्लोवेनिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री माननीय टोने काजजेर से स्लोवेनिया गणराज्य के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय में मिले। राजदूत ने विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर की ओर से एक व्यक्तिगत बधाई पत्र मंत्री को सौंपा।

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लगातार अच्छे रहे संबंध

दोनों देशों के बारे में 24 जून को भी बात हुई थी। उस वक्त विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में स्थित स्लोवेनिया के दूतावास में आयोजित स्लोवेनिया के राष्ट्रीय दिवस समारोह में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम के बाद विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि सचिव (पश्चिम) राजदूत सिबी जॉर्ज ने स्लोवेनिया गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे भारत-स्लोवेनिया साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता और आपसी रुचि के नए क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में स्लोवेनिया के स्थायी समर्थन की भी सराहना की।

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पीएम मोदी ने की थी तारीफ

इससे पहले सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक जुड़ाव पहले 28 मई को भी नजर आया था। उस वक्त पीएम मोदी ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जनेज़ यांसा के चुनाव के बाद उन्हें बधाई दी थी। साथ ही भारत से रिश्ते और बेहतर बनाने की इच्छा को दोहराया था। स्लोवेनियाई नेता को बधाई देते हुए, पीएम मोदी ने उस वक्त एक्स पर लिखा था कि जनेज यांसा को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में उनके चुनाव पर हार्दिक बधाई। मैं उनके साथ मिलकर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करने की उम्मीद करता हूं, ताकि हमारे लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ बढ़ सके।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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