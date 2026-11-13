विदेश मंत्रालय ने मंजूर किया वीजा, गृह मंत्रालय ने लगा दी रोक; भारत समिट से पहले ये कैसा विवाद?

हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (HICC) और HITEX में 'भारत सम्मेलन 2026' का आयोजन 13 और 14 नवंबर 2026 को किया जा रहा है, जिसमें 70 देशों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दो दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन यानी भारत समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि, वैश्विक नीति-निर्माता और विभिन्न प्रगतिशील आंदोलनों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी हिस्सा ले रहे हैं। 'एक नई दुनिया का निर्माण' विषय पर ये सम्मेलन बुलाया गया है लेकिन इस पर विवाद हो गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस सम्मेलन में आने वाले 315 विदेशी प्रतिनिधियों को विदेश मंत्रालय ने पहले वीजा मंजूरी दे दी थी लेकिन बाद में गृह मंत्रालय ने उन पर रोक लगाते हुए करीब 113 लोगों को देश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी।

इस घटना ने आज (शुक्रवार, 13 नवंबर) से शुरू होने वाले दो दिवसीय आयोजन पर सवालिया निशान लगा दिया है। आयोजकों के करीबी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ प्रतिभागियों के वीजा जारी होने के बाद उन्हें रद्द कर दिया है। 13 और 14 नवंबर को होने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए लगभग 202 प्रतिनिधि भारत पहुँच चुके हैं। जिन लोगों का वीजा रद्द किया गया है, उनमें नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के लिए उन्हें राजनीतिक मंजूरी और वीजा, दोनों मिल चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हेले लिंग ने PM मोदी से पूछे थे तीखे सवाल बता दें कि मई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर थे, तब हेले लिंग ने ही उनसे पूछा था कि क्या वे वहाँ (भारत) की प्रेस के सवालों का जवाब देंगे? इस सवाल के बाद वे भारत में चर्चा में आ गई थीं। 'द वायर' से बातचीत में उन्होंने इस फैसले पर हैरानी जताई और सवाल किया कि गृह मंत्रालय ने उनकी प्रस्तावित यात्रा के मामले में दखल क्यों दिया? हेले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि उन्हें भारत आने का वीजा मिल गया था और वह हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' में शामिल होने वाली थीं, लेकिन बाद में उनका वीजा रद्द कर दिया गया। लिंग ने अपने मामले में लिए गए इस फैसले को PM मोदी से पूछे गए सवाल और भारतीय सरकार और उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की आलोचना से जोड़ा है। उनके इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। पत्रकार के आरोपों पर सरकार की ओर से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं इस बीच, कांग्रेस नेताओं ने नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद सी. किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 'भारत समिट' एक समावेशी सम्मेलन है और किसी पत्रकार को केवल इसलिए इसमें शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए कि उसने पहले किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा, "उस पत्रकार से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। वह आतंकवादी नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। अगर भारत जैसा देश इस तरह का उदाहरण पेश करेगा, तो उन देशों में क्या संदेश जाएगा जो ज्यादा लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं?" उन्होंने कहा कि सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए और यदि किसी पत्रकार को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, तो यह स्वीकार्य नहीं है।

सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता पर चर्चा कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष किरण कुमार रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि हैदराबाद हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारी सम्मेलन में शामिल होने आए प्रतिनिधियों से सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक हालात के बीच कांग्रेस 70 देशों के राजनीतिक नेताओं, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, कारोबारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रही है। 'भारत समिट' में नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने और इन घटनाक्रमों के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं पर विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन में सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।