कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की अधिकतम समय सीमा छह माह: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत अधिकतम छह महीने में दर्ज करना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत अधिकतम छह महीने में दर्ज करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मिथल और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (कोलकाता) के कुलपति द्वारा ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक महिला संकाय सदस्य की याचिका को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। बेंच ने शिकायतकर्ता की याचिका पर अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारा मानना है कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एलसीसी (स्थानीय शिकायत समिति) के उस फैसले को बहाल करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है जिसमें अपीलकर्ता की शिकायत समय सीमा पार कर चुकी है और खारिज किए जाने योग्य है।

जस्टिस मिथल ने फैसले में लिखा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित है लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए। अपीलकर्ता के खिलाफ जो गलती हुई है, उसकी तकनीकी आधार पर जांच नहीं की जा सकती, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए। बेंच ने निर्देश दिया कि इस फैसले को कुलपति के बायोडाटा का हिस्सा बनाया जाएगा। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। एलसीसी ने शिकायत को समय सीमा के कारण खारिज कर दिया क्योंकि यौन उत्पीड़न की आखिरी कथित घटना अप्रैल 2023 में हुई थी, जबकि शिकायत 26 दिसंबर, 2023 को दर्ज की गई थी।

अदालत ने कहा कि यह न केवल तीन महीने की निर्धारित समय सीमा से परे था, बल्कि छह महीने की विस्तार योग्य समय सीमा से भी परे था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने शिकायत दर्ज करते समय देरी के लिए क्षमा भी मांगी थी, जिसका अर्थ है कि वह इस तथ्य से अवगत थी कि उसकी शिकायत में देरी हुई थी। अदालत ने कहा कि इससे यह भी साबित हुआ कि उसने खुद अप्रैल 2023 की घटना को यौन उत्पीड़न की आखिरी घटना माना था और इस तरह, शिकायत दर्ज करने में देरी को समझाने की कोशिश की थी।

हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने उसकी शिकायत को बहाल कर दिया था, लेकिन खंडपीठ ने इसके खिलाफ अपील स्वीकार कर ली। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि वित्तीय, विनियामक और शासन अध्ययन केंद्र के निदेशक पद से अपीलकर्ता को बाद में हटाए जाने की घटना को पिछली घटनाओं के संबंध में यौन उत्पीड़न का कृत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एक स्वतंत्र निकाय की रिपोर्ट पर आधारित था।