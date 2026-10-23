भारत आया मैथ्यू वैनडाइक फिर जाएगा अमेरिका, अदालत ने अगले साल तक दे दी इजाजत

अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को दिल्ली कोर्ट से फिर राहत मिली है। अदालत ने उसे और छह यूक्रेनी नागरिकों को 24 फरवरी 2027 तक विदेश में रहने की अनुमति दी है। म्यांमार में ड्रोन ट्रेनिंग से जुड़े मामले में NIA की जांच जारी है।

NIA की जांच के बीच मैथ्यू वैनडाइक को राहत, 6 यूक्रेनी नागरिकों को भी मिली बड़ी छूट (फाइल फोटो)

अमेरिका के नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को दिल्ली की अदालत से एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को भारत से बाहर रहने की अनुमति 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अदालत को बताया कि मामले के कई पहलुओं की जांच पूरी करने के लिए उसे और समय चाहिए। यह मामला म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को कथित तौर पर ड्रोन युद्ध का प्रशिक्षण देने और भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचने के आरोपों से जुड़ा है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपियों को विदेश में रहने की अनुमति मिलने के बावजूद NIA की जांच समाप्त नहीं हुई है। एजेंसी ने अभी तक मामले में आतंकवाद से जुड़े आरोपों की जांच बंद नहीं की है।

मार्च में एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी मैथ्यू वैनडाइक को 13 मार्च 2026 को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन छह यूक्रेनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत कथित आतंकवादी साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए थे।

NIA की जांच के अनुसार, सातों विदेशी नागरिकों ने कथित तौर पर मिजोरम के रास्ते म्यांमार में प्रवेश किया था। एजेंसी का आरोप था कि उन्होंने म्यांमार में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों के सदस्यों को ड्रोन संचालन, ड्रोन असेंबल करने और ड्रोन जैमिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिया।

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि इन गतिविधियों में यूरोप से ड्रोन और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति शामिल थी। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में अंतिम रूप से सिद्ध होना बाकी है।

NIA की चार्जशीट में क्या सामने आया? इस मामले में 8 सितंबर 2026 को दाखिल की गई चार्जशीट ने कानूनी स्थिति को बदल दिया। NIA ने सातों विदेशी नागरिकों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाए, लेकिन इस चार्जशीट में UAPA के प्रावधान शामिल नहीं किए।

NIA ने अदालत को बताया था कि आतंकवाद से जुड़े संभावित अपराधों की जांच अभी जारी है और तथ्यों की पुष्टि के लिए और समय की आवश्यकता है। एजेंसी ने संकेत दिया था कि जांच में पर्याप्त आधार मिलने पर आगे पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

पहले मिली थी डिफॉल्ट जमानत चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट जमानत का लाभ दिया था। 18 सितंबर को वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत मिली थी। इसके बाद 23 सितंबर को छह यूक्रेनी नागरिकों को भी जमानत दे दी गई। अदालत ने मामले में दाखिल चार्जशीट को अधूरा बताते हुए कहा था कि इसमें केवल इमिग्रेशन संबंधी अपराध शामिल हैं, जबकि UAPA के तहत जांच जारी है।

सितंबर में अमेरिका और यूक्रेन जाने की मिली थी अनुमति जमानत मिलने के बाद सातों विदेशी नागरिकों ने अपने-अपने देश जाने की अनुमति मांगी थी। 24 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनकी याचिकाओं पर राहत दी। इसके तहत मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका और छह यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन जाने की अनुमति मिली थी।

अदालत ने शुरुआत में उन्हें अपने देश में एक महीने तक रहने की अनुमति दी थी। साथ ही निर्देश दिया था कि वे अपने पते, संपर्क नंबर और ईमेल की जानकारी NIA को उपलब्ध कराएं तथा जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल हों।

अदालत ने यह भी माना था कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। हालांकि, इस अधिकार और जांच की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।

अब 24 फरवरी 2027 तक विदेश में रह सकेंगे अब अदालत ने विदेश में रहने की अनुमति की अवधि 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है। यह फैसला NIA की उस दलील के बाद आया है, जिसमें एजेंसी ने कहा कि मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच पूरी करने के लिए उसे और समय चाहिए। इस घटनाक्रम का मतलब है कि सातों आरोपियों को फिलहाल भारत में लगातार मौजूद रहने की बाध्यता से राहत मिली है।