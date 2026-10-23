भारत आया मैथ्यू वैनडाइक फिर जाएगा अमेरिका, अदालत ने अगले साल तक दे दी इजाजत
अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को दिल्ली कोर्ट से फिर राहत मिली है। अदालत ने उसे और छह यूक्रेनी नागरिकों को 24 फरवरी 2027 तक विदेश में रहने की अनुमति दी है। म्यांमार में ड्रोन ट्रेनिंग से जुड़े मामले में NIA की जांच जारी है।
अमेरिका के नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को दिल्ली की अदालत से एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को भारत से बाहर रहने की अनुमति 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अदालत को बताया कि मामले के कई पहलुओं की जांच पूरी करने के लिए उसे और समय चाहिए। यह मामला म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को कथित तौर पर ड्रोन युद्ध का प्रशिक्षण देने और भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचने के आरोपों से जुड़ा है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपियों को विदेश में रहने की अनुमति मिलने के बावजूद NIA की जांच समाप्त नहीं हुई है। एजेंसी ने अभी तक मामले में आतंकवाद से जुड़े आरोपों की जांच बंद नहीं की है।
मार्च में एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी
मैथ्यू वैनडाइक को 13 मार्च 2026 को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन छह यूक्रेनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत कथित आतंकवादी साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए थे।
NIA की जांच के अनुसार, सातों विदेशी नागरिकों ने कथित तौर पर मिजोरम के रास्ते म्यांमार में प्रवेश किया था। एजेंसी का आरोप था कि उन्होंने म्यांमार में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों के सदस्यों को ड्रोन संचालन, ड्रोन असेंबल करने और ड्रोन जैमिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिया।
जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि इन गतिविधियों में यूरोप से ड्रोन और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति शामिल थी। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में अंतिम रूप से सिद्ध होना बाकी है।
NIA की चार्जशीट में क्या सामने आया?
इस मामले में 8 सितंबर 2026 को दाखिल की गई चार्जशीट ने कानूनी स्थिति को बदल दिया। NIA ने सातों विदेशी नागरिकों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाए, लेकिन इस चार्जशीट में UAPA के प्रावधान शामिल नहीं किए।
NIA ने अदालत को बताया था कि आतंकवाद से जुड़े संभावित अपराधों की जांच अभी जारी है और तथ्यों की पुष्टि के लिए और समय की आवश्यकता है। एजेंसी ने संकेत दिया था कि जांच में पर्याप्त आधार मिलने पर आगे पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।
पहले मिली थी डिफॉल्ट जमानत
चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट जमानत का लाभ दिया था। 18 सितंबर को वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत मिली थी। इसके बाद 23 सितंबर को छह यूक्रेनी नागरिकों को भी जमानत दे दी गई। अदालत ने मामले में दाखिल चार्जशीट को अधूरा बताते हुए कहा था कि इसमें केवल इमिग्रेशन संबंधी अपराध शामिल हैं, जबकि UAPA के तहत जांच जारी है।
सितंबर में अमेरिका और यूक्रेन जाने की मिली थी अनुमति
जमानत मिलने के बाद सातों विदेशी नागरिकों ने अपने-अपने देश जाने की अनुमति मांगी थी। 24 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनकी याचिकाओं पर राहत दी। इसके तहत मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका और छह यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन जाने की अनुमति मिली थी।
अदालत ने शुरुआत में उन्हें अपने देश में एक महीने तक रहने की अनुमति दी थी। साथ ही निर्देश दिया था कि वे अपने पते, संपर्क नंबर और ईमेल की जानकारी NIA को उपलब्ध कराएं तथा जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल हों।
अदालत ने यह भी माना था कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। हालांकि, इस अधिकार और जांच की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।
अब 24 फरवरी 2027 तक विदेश में रह सकेंगे
अब अदालत ने विदेश में रहने की अनुमति की अवधि 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है। यह फैसला NIA की उस दलील के बाद आया है, जिसमें एजेंसी ने कहा कि मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच पूरी करने के लिए उसे और समय चाहिए। इस घटनाक्रम का मतलब है कि सातों आरोपियों को फिलहाल भारत में लगातार मौजूद रहने की बाध्यता से राहत मिली है।
मामले पर क्यों उठे थे सवाल?
सितंबर में सातों आरोपियों को विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद इस मामले ने राजनीतिक बहस का रूप भी ले लिया था। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जिन लोगों पर शुरुआत में आतंकवादी साजिश से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन्हें विदेश जाने की अनुमति कैसे मिली।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें