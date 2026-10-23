आखिरकार भारत लौट आया अमेरिका का मैथ्यू वैनडाइक, दिल्ली की अदालत में हुआ पेश

Myanmar Training Camp Case: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक अमेरिका से भारत लौट आया है। सितंबर में डिफॉल्ट जमानत मिलने के बाद उसे परिवार से मिलने अमेरिका जाने की अनुमति मिली थी।

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक आखिरकार भारत लौट आया है। अमेरिका से वापसी के बाद वह शुक्रवार, 23 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा, जहां वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मामले में पेश हुआ। सितंबर में एक महीने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मिलने के बाद उसकी भारत वापसी को लेकर सवाल उठ रहे थे। एक अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होकर वैनडाइक ने भारत लौटने की बात कही थी। अब उसकी वापसी से उन आशंकाओं पर विराम लग गया है कि वह विदेश जाने के बाद अदालत में पेश होने के लिए भारत नहीं लौटेगा।

इस मामले में आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है, क्योंकि एनआईए ने सितंबर में दाखिल अपनी पहली चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आरोप शामिल नहीं किए थे। हालांकि, एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि इस कानून के तहत संभावित अपराधों को लेकर जांच जारी है। अदालत के सामने अब जांच की प्रगति और आगे की कानूनी कार्रवाई से जुड़े सवाल अहम होंगे।

एक महीने के लिए अमेरिका जाने की मिली थी अनुमति मैथ्यू वैनडाइक को इस साल मार्च में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। करीब छह महीने तक जेल में रहने के बाद उसे 18 सितंबर को डिफॉल्ट जमानत मिली। इसके बाद अदालत ने उसे अपने परिवार से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी।

सितंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वैनडाइक और मामले में आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए अपने-अपने देशों में जाने की इजाजत दी थी। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। सभी आरोपियों को निर्धारित अवधि के बाद भारत लौटने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था।

वैनडाइक के अमेरिका जाने के बाद उसकी वापसी पर सवाल उठने लगे थे। इसकी वजह यह थी कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में एनआईए की जांच पूरी नहीं हुई थी। हालांकि, एक अक्टूबर को अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होकर उसने 21 अक्टूबर को भारत लौटने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की बात कही थी। वैनडाइक की वापसी को लेकर निगरानी रखी जा रही थी और एनआईए उसकी वापसी की पुष्टि का इंतजार कर रही थी। अब 23 अक्टूबर को उसकी अदालत में पेशी हुई है।

क्या है म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामला? म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामला सात विदेशी नागरिकों से जुड़ा है। इनमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। एनआईए ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से म्यांमार पहुंचकर वहां सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों को सैन्य प्रशिक्षण दिया।

जांच एजेंसी के आरोपों के मुताबिक, इन विदेशी नागरिकों ने मिजोरम के रास्ते म्यांमार में प्रवेश किया था। उन पर आवश्यक अनुमति के बिना भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने और इसके बाद म्यांमार पहुंचने का आरोप भी लगाया गया।

एनआईए का दावा था कि म्यांमार में इन समूहों को ड्रोन युद्ध, ड्रोन संचालन, ड्रोन असेंबल करने और उन्हें जाम करने जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस गतिविधि के लिए यूरोप से ड्रोन और उनके उपकरण लाए गए थे।

एनआईए की जांच में म्यांमार के चिन नेशनल फ्रंट (CNF) और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) जैसे संगठनों से कथित संपर्कों की भी पड़ताल की गई। एजेंसी का आरोप था कि इन गतिविधियों के राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभावों की जांच जरूरी है।

UAPA के तहत जांच, लेकिन चार्जशीट में नहीं थे इसके आरोप इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू एनआईए की चार्जशीट है। जांच एजेंसी ने शुरुआत में वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ UAPA की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया था। यह धारा आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी साजिश, उकसावे और संबंधित कृत्यों से जुड़े अपराधों पर लागू होती है।

लेकिन 8 सितंबर को दाखिल चार्जशीट में एनआईए ने UAPA के तहत आरोप शामिल नहीं किए। इसके बजाय एजेंसी ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए। एनआईए ने अदालत को बताया था कि UAPA से जुड़े पहलुओं पर जांच अभी जारी है और पर्याप्त आधार मिलने पर पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं था कि एनआईए ने पूरे मामले की जांच बंद कर दी थी। एजेंसी ने UAPA से जुड़े पहलुओं को खुला रखा था। इसी अंतर ने आरोपियों की जमानत का रास्ता तैयार किया। निर्धारित कानूनी अवधि में UAPA के तहत जांच पूरी करके संबंधित चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के आधार पर वैनडाइक ने डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी।

डिफॉल्ट जमानत कैसे मिली? 18 सितंबर को विशेष एनआईए अदालत ने वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत दी। अदालत ने गौर किया कि निर्धारित 180 दिनों की अवधि के भीतर UAPA से संबंधित जांच पूरी नहीं हुई थी।

डिफॉल्ट जमानत का अधिकार तब पैदा हो सकता है, जब जांच एजेंसी कानून में निर्धारित अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की आवश्यक शर्त पूरी नहीं करती और आरोपी वैधानिक प्रावधानों के तहत जमानत मांगता है। इस मामले में अदालत ने वैनडाइक को जमानत दी। बाद में छह यूक्रेनी नागरिकों को भी इसी आधार पर जमानत मिली।

इसके बाद विदेशी नागरिकों के भारत से बाहर जाने की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किया गया। अदालत ने उन्हें अपने परिवारों से मिलने के लिए एक महीने की यात्रा की अनुमति दी और जांच में सहयोग करने की शर्तें रखीं।

बता दें कि डिफॉल्ट जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। यह निर्धारित कानूनी समयसीमा के भीतर जांच पूरी नहीं होने से जुड़ा अधिकार है। इससे अपने यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जांच एजेंसी के सभी आरोप गलत साबित हो गए हैं।