रूस के इशारे पर हुई गिरफ्तारी, अमेरिका जाते ही भारत के खिलाफ आग उगलने लगा मैथ्यू वैनडाइक
भारत की जेल से सीमित समय के लिए रिहा किए गए अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने दावा किया है कि उसे गिरफ्तार किया जाना रूस-यूक्रेन युद्ध का हिस्सा था। उसने कहा कि वह कई बड़े खुलासे करने वाला है।
म्यांमार में जातीय हथियारबंद संगठनों को ट्रेनिंग देने के आरोप में भारत में गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। मैथ्यू ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, भारत ने मुझे और कई यूक्रेनी नागरिकं को लगभग 6 महीने तक जेल में रखा। यह सब यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का ही एक हिस्सा था। यानी उसका कहना है कि यह सब रूस के इशारे पर हुआ। मैं अगल 6 महीने तक इसको लेकर हैरान करने वाले खुलासे करता रहूंगा। आपको बता दें कि मैथ्यू वैनडाइक को शर्त के साथ अमेरिका भेजा गया है। उनकी भारत से रहने की अनुमति 24 फरवरी तक बढ़ाई गई है।
24 फरवरी तक बढ़ा दी गई है अनुमति
पहले वैनडाइक को एक महीने के लिए ही अमेरिका भेजा गया था। यह समय पूरा होने पर वह दिल्ली की अदालत में सुनवाई के लिए लौटा था। मैथ्यू वैनडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को इस शर्त के साथ अपने देश जाने की इजाजत दी गई थी कि वे वापस आकर जांच में शामिल होंगे। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। हाला्ंकि बाद में एनआईए ने अपनी चार्जशीट से इससे संबंधित धारा हटा दी थी।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में मैथ्यू वैनडाइक के खिलाफ इमिग्रेशन ऐंड फॉरेनर्स ऐक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। वैनडाइक और अन्य यूक्रेनी नागरिकों पर आरोप था कि वह बिना इजाजत के म्यांमार में घुसे और फिर विद्रोही समूहों को हथियारों की ट्रेनिंग दी। इसके अलावा वैनडाइक पर ड्रोन आपूर्ति का भी आरोप है। इसके अ लावा उनपर भारत में आतंकी साजिश रचने में यूक्रेनी नागरिकों का सहयोग करने का आरोप है। वहीं वैनडाइक का दावा है कि वह यूक्रेन में युद्ध भी लड़ चुका है।
कौन है मैथ्यू वैनडाइक
मैथ्यू वैनडाइक अमेरिका के मैरीलैंड का रहने वाला है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काऊंटी से राजनीति शास्त्र में ग्रैजुएशन किया था। इसके बाद जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज में पोस्ट ग्रैजुएशन किया। पहले वह डॉक्युमेंट्री बनाता था। इसेक बाद उसने वॉर रिपोर्टर के तौर पर काम किया। फिर वह मोटरसाइकल पर अफ्रीका और पश्चिम एशिया की यात्रा र निकला। उसने लीबिया, ईराक और अफगानिस्तान में भी डॉक्युमेंट्री बनाई हैं।
दावा है कि मैथ्यू लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विद्रोहियों के साथ लड़ाई में भी शामिल हु। इसके बाद उसे लीबिया में गिरफ्तार किया गया। यहीं से वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर में आ गया। उसे भारत में कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि पर्यटक वीजा पर भारत आया मैथ्यू मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में गया था। इसेक बाद बिना परमिट के ही म्यांमार में प्रवेश कर गया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें