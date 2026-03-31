VIDEO: US का ईरान पर बहुत बड़ा अटैक, परमाणु ठिकाने वाले इस्फाहान पर गिराए 1000 किलो बम
इस्फाहान में अटैक की बात इसलिए भी अहम है, क्योंकि खबरें आती रहीं हैं कि ईरान ने यहां यूरेनियम शिफ्ट किया है। हालांकि, यह जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसका वजन करीब 540 किलोग्राम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है ईरान ने इसे अंडरग्राउंड जगहों पर स्टोर किया है।
अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ताजा निशाना मुल्क का इस्फाहान शहर बना है, जिसे एक अहम परमाणु संयंत्र माना जाता है। खबर है कि अमेरिका ने 1 हजार किलो के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी शेयर किया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है, जब अटकलें हैं कि ट्रंप जल्द ही युद्ध को खत्म करने के मूड में हैं।
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियोज में नजर आ रहा है कि हमले के बाद इस्फाहान में धमाके सुने गए। खास बात है कि कुछ दिनों पहले ही इजरायल ने भी शहर को निशाना बनाया था। वहीं, मंगलवार को भी अमेरिका और इजरायल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की हैं। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस अटैक के बाद संयंत्र को कितना नुकसान पहुंचा है।
ईरान ने इस्फाहान में ही रखा यूरेनियम
इस्फाहान में अटैक की बात इसलिए भी अहम है, क्योंकि खबरें आती रहीं हैं कि ईरान ने यहां यूरेनियम शिफ्ट किया है। हालांकि, यह जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसका वजन करीब 540 किलोग्राम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है ईरान ने इसे अंडरग्राउंड जगहों पर स्टोर किया है।
ट्रंप के प्रस्ताव में थे शामिल
ट्रंप की तरफ से ईरान को 15 सूत्रीय मांगें भेजी गईं थीं, जिन्हें ईरान ने खारिज कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें इस्फाहान का भी जिक्र था। 15 बिंदुओं में नतांज, इस्फाहान और फोर्डो परमाणु स्थलों को पूरी तरह से बंद करना और नष्ट करना शामिल है। साथ ही, ईरानी धरती पर सभी यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण और स्थायी रोक के साथ-साथ अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के सभी मौजूदा भंडार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को देने का प्रस्ताव शामिल है।
बंकर बस्टर बम
वॉल स्ट्रीट जनरल से बातचीत में अमेरिका अधिकारी ने बताया है कि इस हमले में बड़ी संख्या में पेनेट्रेटर म्यूनिशन्स का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें भेदने वाले हथियार भी कहा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल खासतौर से सख्त निशानों को खत्म करने के लिए किया जाता है।
इजरायल ने भी पहले बनाया था निशाना
शुक्रवार को ही इजरायल ने मिसाइल हमले किए थे, जिनमें तेहरान, इस्फहान और आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। IDF यानी इजरायल रक्षा बल ने कहा था कि उसने ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाते हुए हमले शुरू किए हैं। इजरायली सेना के अनुसार, हवाई हमलों में तेहरान के हथियार निर्माण केंद्रों और पश्चिमी ईरान में मिसाइल भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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