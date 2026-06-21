नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भारी विरोध, 22 जून तक सारे कार्यक्रम स्थगित

नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का विरोध हुआ है। इसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को 22 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि ईसाई बहुल राज्य में रविवार के दिन ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए।

International Yoga Day: नागालैंड में वैश्विक योग दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके बाद नागालैंड सरकार ने ऐक्शन लेते हुए 22 जून तक सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। बता दें, ईसाई-बहुल राज्य में रविवार के दिन योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर पिछले काफी समय से छात्र संगठनों, जनजातीय संगठनों की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई जा रही थी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का यह विरोध उस समय शुरू हुआ था जब राज्य के शिक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर राज्य भर के शिक्षा संस्थानों में रविवार के दिन 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्देश दिया था। इसके तुरंत बाद ही नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने इसका विरोध करते हुए इसे नागा लोगों की धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया था।

छात्र संगठन ने सबसे पहले किया विरोध शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस निर्देश का विरोध करते हुए NSF ने नागालैंड सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने तथा शैक्षणिक संस्थानों और नागा लोगों पर ऐसे कार्यक्रमों को थोपने से बचने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार कार्यक्रम थोपे जाने को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रिय परिणाम के लिए संबंधित अधिकारी ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

बता दें, विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि एक ईसाई बहुल राज्य में रविवार के दिन ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना सही नहीं है। क्योंकि रविवार का दिन राज्य में पवित्र माना जाता है और यह पूरा दिन पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित होता है।

शिक्षा मंत्रालय ने रद्द स्थगित किए कार्यक्रम लगातार होते विरोध के बाद नागालैंड के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए शिक्षा संस्थानों में होने वाले योग दिवस के सभी आयोजनों को 22 जून तक के लिए टाल दिया है।