नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भारी विरोध, 22 जून तक सारे कार्यक्रम स्थगित
नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का विरोध हुआ है। इसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को 22 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि ईसाई बहुल राज्य में रविवार के दिन ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए।
International Yoga Day: नागालैंड में वैश्विक योग दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके बाद नागालैंड सरकार ने ऐक्शन लेते हुए 22 जून तक सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। बता दें, ईसाई-बहुल राज्य में रविवार के दिन योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर पिछले काफी समय से छात्र संगठनों, जनजातीय संगठनों की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई जा रही थी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का यह विरोध उस समय शुरू हुआ था जब राज्य के शिक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर राज्य भर के शिक्षा संस्थानों में रविवार के दिन 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्देश दिया था। इसके तुरंत बाद ही नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने इसका विरोध करते हुए इसे नागा लोगों की धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया था।
छात्र संगठन ने सबसे पहले किया विरोध
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस निर्देश का विरोध करते हुए NSF ने नागालैंड सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने तथा शैक्षणिक संस्थानों और नागा लोगों पर ऐसे कार्यक्रमों को थोपने से बचने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार कार्यक्रम थोपे जाने को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रिय परिणाम के लिए संबंधित अधिकारी ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
बता दें, विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि एक ईसाई बहुल राज्य में रविवार के दिन ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना सही नहीं है। क्योंकि रविवार का दिन राज्य में पवित्र माना जाता है और यह पूरा दिन पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित होता है।
शिक्षा मंत्रालय ने रद्द स्थगित किए कार्यक्रम
लगातार होते विरोध के बाद नागालैंड के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए शिक्षा संस्थानों में होने वाले योग दिवस के सभी आयोजनों को 22 जून तक के लिए टाल दिया है।
गौरतलब है कि केवल छात्र संगठन ही नहीं बल्कि राज्य के चर्च संगठनों, नागालैंड कांग्रेस और सेंट्रल नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल ने भी रविवार के दिन योग दिवस आयोजित करने का विरोध किया था। नागालैंड बैपटिस्ट पास्टर्स यूनियन ने अपने विरोध का तर्क देते हुए कहा कि योग की जड़ें ऐसी धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में हैं जो ईसाई मान्यताओं के अनुकूल नहीं हैं। यूनियन ने चर्चों और शैक्षणिक संस्थानों से योग दिवस के आयोजन में भाग न लेने का आह्वान किया। हालांकि आधिकारिक आयोजन को स्थगित कर दिया गया, फिर भी कुछ केंद्रीय सरकारी संस्थानों, सुरक्षा बलों और अन्य संगठनों ने देशव्यापी समारोहों के तहत स्वतंत्र रूप से योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें