सिक्किम में भारी भूस्खलन से आफत, निर्माणाधीन टनल में 27 मजदूर फंसे; राहत-बचाव कार्य जारी
सिक्किम के नामची जिले में सोमवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हो गया। तीस्ता स्टेज-VI जलविद्युत परियोजना के तहत बन रही समरदुंग टनल के बाहर अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिससे टनल का प्रवेश द्वार मलबे से पूरी तरह बंद हो गया।
सिक्किम के नामची जिले में सोमवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। तीस्ता स्टेज-VI हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत बन रही समरदुंग टनल के बाहर अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे टनल का प्रवेश द्वार भारी मलबे से पूरी तरह बंद हो गया। इस घटना में टनल के अंदर काम कर रहे करीब 27 मजदूर फंस गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि टनल के अंदर से मीथेन गैस रिसने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण बचाव कार्य काफी धीमा पड़ गया है और कई बचावकर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है।
टनल के अंदर कई मजदूर फंसे
जिलाधिकारी अनूपा तमलिंग ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों की सटीक संख्या अभी भी सत्यापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमान के अनुसार 27 मजदूर फंसे हैं, लेकिन यह संख्या बढ़ या घट सकती है। इनमें पटेल इंजीनियरिंग के 21 कर्मचारी और NHPC के 6 कर्मचारी शामिल हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और फंसे लोगों के परिवारों को भी सूचित किया जा रहा है।
दोपहर की घटना
बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी दोपहर करीब 3:40 बजे मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। मौके पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस की टीमें पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से विशेष प्रशिक्षित बचाव दल भी गैस सुरक्षा उपकरणों के साथ पहुंच गया है। बचावकर्मी गैस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरणों से लैस होकर टनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस, संकरी जगह और कम दृश्यता के कारण ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है।
मीथेन गैस चुनौती
जिलाधिकारी तमलिंग ने आगे कहा कि टनल के अंदर मीथेन गैस प्राकृतिक रूप से भूमिगत चट्टानों या परतों से निकल रही प्रतीत होती है, जो भूस्खलन के कारण और अधिक फैल गई है। कई बचावकर्मी गैस के संपर्क में आने से चक्कर आने और बेहोशी की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में हमारी प्राथमिकता फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने आगे बताया कि गैस का स्तर मॉनिटर किया जा रहा है और विशेषज्ञ टीम भी इस पर नजर रखे हुए है।
मौके पर एंबुलेंस तैयार
उन्होंने कहा कि एंबुलेंस को तैयार रखा गया है, जबकि गैस मास्क से लैस बचावकर्मी सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस सुरंग का निर्माण एक राजमार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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