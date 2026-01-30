वॉव मोमो गोदाम में आग से मृतकों की संख्या 25 हुई, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस ने इस त्रासदी के बाद जांच तेज कर दी और शुक्रवार को वॉव! मोमो के मैनेजर राजा चक्रवर्ती व डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीत को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी आग की घटना में लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में की गई है।

कोलकाता के आनंदपुर इलाके में वॉव! मोमो कंपनी के वेयरहाउस में लगी भयानक आग ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सोमवार की सुबह करीब 3 बजे पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम में आग लगी जो तेजी से फैलकर पड़ोसी वॉव! मोमो के वेयरहाउस तक पहुंच गई। दोनों जगहों पर ज्वलनशील सामग्री भरी होने के कारण आग बेकाबू हो गई और बचाव का रास्ता लगभग बंद हो गया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। अभी तक कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में अधिकांश मजदूर आसपास के जिलों से थे और गोदाम में ही रहते थे। केवल तीन मजदूर ही किसी तरह बच पाए, जबकि बाकी ज्यादातर पुष्पांजलि गोदाम के थे।

पुलिस ने इस त्रासदी के बाद जांच तेज कर दी और शुक्रवार को वॉव! मोमो के मैनेजर राजा चक्रवर्ती व डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीत को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी आग की घटना में लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में की गई है। इससे पहले पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास को भी हिरासत में लिया गया था। जांच में पता चला कि दोनों गोदामों में फायर सेफ्टी के उचित उपाय नहीं थे, जैसे फायर लाइसेंस की कमी और एग्जिट रूट्स की अनुपस्थिति। कंपनी ने दावा किया कि उनका नजीराबाद वेयरहाउस तीन साल से चल रहा था और इसमें 28 फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे, लेकिन आग पड़ोसी गोदाम से शुरू हुई थी।