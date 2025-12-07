Hindustan Hindi News
गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग, 23 लोगों की दर्दनाक मौत; CM ने दिए जांच के आदेश

Dec 07, 2025 05:37 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, गोवा।
उत्तरी गोवा के आरपोरा में बिर्च बाई रोमियो लेन क्लब में देर रात लगी भीषण आग में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में तीन महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। इनमें से अधिकांश क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। शनिवार देर रात लगभग 12:04 बजे यह दर्दनाक घटना हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग लगने का संभावित कारण सिलेंडर विस्फोट है।

भाजपा विधायक माइकल लोबो ने बताया कि अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि वे घबराहट में बेसमेंट की ओर भाग गए थे। लोबो ने पुष्टि की कि पीड़ितों में कुछ पर्यटक हैं, जबकि अधिकांश स्थानीय लोग थे जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुलासा किया कि क्लब ने अग्निशमन सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था। सीएम सावंत ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए विस्तृत जांच का आदेश दिया है और क्लब प्रबंधन तथा उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है जिन्होंने सुरक्षा खामियों के बावजूद इसे संचालन की अनुमति दी थी।

भाजपा विधायक माइकल लोबो ने इस दुखद घटना के बाद सुरक्षा ऑडिट की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, "हमें गोवा के अन्य सभी क्लबों का सुरक्षा ऑडिट कराने की आवश्यकता होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि पर्यटकों ने हमेशा गोवा को एक बहुत सुरक्षित गंतव्य माना है, लेकिन यह घटना बहुत परेशान करने वाली है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

