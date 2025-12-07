गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग, 23 लोगों की दर्दनाक मौत; CM ने दिए जांच के आदेश

संक्षेप: लोबो ने बताया कि अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि वे घबराहट में बेसमेंट की ओर भाग गए थे। लोबो ने पुष्टि की कि पीड़ितों में कुछ पर्यटक हैं, जबकि अधिकांश स्थानीय लोग थे जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे।

उत्तरी गोवा के आरपोरा में बिर्च बाई रोमियो लेन क्लब में देर रात लगी भीषण आग में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में तीन महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। इनमें से अधिकांश क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। शनिवार देर रात लगभग 12:04 बजे यह दर्दनाक घटना हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग लगने का संभावित कारण सिलेंडर विस्फोट है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुलासा किया कि क्लब ने अग्निशमन सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था। सीएम सावंत ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए विस्तृत जांच का आदेश दिया है और क्लब प्रबंधन तथा उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है जिन्होंने सुरक्षा खामियों के बावजूद इसे संचालन की अनुमति दी थी।