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कोलकाता में दिल्ली जैसा अग्निकांड, 9 लोगों की तड़पकर मौत; इलाज कराने आए बांग्लादेशी भी मरे

By Jagriti Kumari
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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या एयर कंडीशनिंग यूनिट में धमाका हो सकती है। हालांकि सही वजहों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हादसे में एक बच्चे की भी जान गई है।

fire in kolkata hotel
हादसे में एक बच्चे की भी जान गई है

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुबह सुबह दर्दनाक हादसे की खबर है। यहां सेंट्रल कोलकाता में मिर्जा ग़ालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 1 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। आग होटल के ठीक बगल में मौजूद फायर स्टेशन के पास लगी। इसके बावजूद दम घुटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। मरने वालों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक आग तड़के करीब 2 बजे लगी थी। बंद कमरे में आग लगने के बाद पूरे होटल में धुआं भर गया। कई लोग सोते समय ही बेहोश हो गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक शामिल

अग्निशमन विभाग ने एक बयान जारी कर बताया है कि मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए भारत आए थे। अधिकारियों ने बताया, “कोलकाता की मिर्जा ग़ालिब स्ट्रीट पर एक होटल में तड़के करीब 2 बजे आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना में मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए यहां आए थे।”

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शॉर्ट सर्किट या AC ब्लास्ट होने की आशंका

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या एयर कंडीशनिंग यूनिट में धमाका हो सकती है। हालांकि अभी किसी वजह की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है।

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मालवीय नगर की खौफनाक यादें ताजा

इस घटना ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की डरावनी यादें ताजा कर दी हैं। बीते जून महीने में मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल भी हुए थे। इस इमारत में ठहरे ज्यादातर विदेशी अपने रिश्तेदारों का इलाज कराने भारत आए थे। हादसे में ऐसे कई अफीक्री मूल के लोगों की मौत हो गई थी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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