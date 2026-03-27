Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लद्दाख में हिमस्खलन का कहर, सात की मौत; श्रीनगर-लेह हाईवे हुआ बंद

Mar 27, 2026 09:08 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, लेह
share

लद्दाख में जोजी ला पर श्रीनगर-लेह हाइवे पर शुक्रवार को एक विशाल हिमस्खलन के बाद सात लोग मारे गए। वहीं, अन्य लोग घायल हो गए। हिमस्खलन के चलते कई वाहन दब गए और हाइवे भी बंद हो गया।

लद्दाख में हिमस्खलन का कहर, सात की मौत; श्रीनगर-लेह हाईवे हुआ बंद

लद्दाख में जोजी ला पर श्रीनगर-लेह हाइवे पर शुक्रवार को एक विशाल हिमस्खलन के बाद सात लोग मारे गए। वहीं, कई अन्य लोग घायल हो गए। हिमस्खलन के चलते कई वाहन दब गए और हाइवे भी बंद हो गया। प्रशासन ने सोनमर्ग और द्रास के जिला प्रशासन, पुलिस, सेना, सीमा सड़क संगठन और एसडीआरएफ को शामिल करते हुए एक बड़े बचाव अभियान की शुरुआत की है। वजह, दोपहर में भारी हिमस्खलन के बाद करीब 15 वाहन आंशिक या पूरी तरह से बर्फ में दब गए। बचाव कार्य के दौरान बड़ी संख्या में लोग और मशीनें रास्ता साफ कर रही थीं। इस दौरान इस बात पर गौर किया गया कि कहीं हिमस्खलन में कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी है।

बढ़ सकती है मृतकों की संख्या
पुलिस ने कहाकि हिमस्खलन ने दोपहर में द्रास के जोजिला पास पर कैप्टन-टर्न हाइवे पर वाहनों को अपना निशाना बनाया। द्रास के एसडीएम विशाल अत्रि ने कहाकि इस दुखद घटना में पांच लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल हैं। अधिकारियों ने कहाकि मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कुछ वाहन पूरी तरह से बर्फ में दब गए हैं। एसडीएम अत्रि ने आगे बताया कि बचाव कार्य हाईवे के दोनों तरफ से चल रहा है। उन्होंने कहाकि कश्मीर के सोनमर्ग साइड और लद्दाख के द्रास साइड से इसे अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहाकि हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस हिमस्खलन से प्रभावित हुआ है। लगभग 15 वाहन अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं। हम हिमस्खलन के पीछे की तरफ नहीं जा सके

अचानक गिरी भारी मात्रा में बर्फ
बचाव कार्य के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने आगे बताया कि बर्फ साफ करने वाली मशीनों के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें पुलिस, एसडीआरएफ, बीआरओ और सेना की एम्बुलेंस हैं। उन्होंने कहाकि हमने मेघा टनल के कर्मियों की भी मदद ली है। कश्मीर की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन ट्रैफिक जाम के कारण बाधित हुआ। उन्होंने कहाकि रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर 1 बजे से पांच घंटे से जारी है और अगले तीन-चार घंटे तक जारी रहने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार यह हिमस्खलन जोजिला के 'जीरो पॉइंट' के पास हुआ। ऊंचाई वाले इस इलाके से गुजर रहे कई वाहनों पर अचानक भारी मात्रा में बर्फ गिर गई, जिससे वे पूरी तरह ढक गए।

सीएम, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख
इस घटना पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा कि जोजिला दर्रे पर वाहन में हिमस्खलन से होने वाली मौतों के बारे में जानकर दुखी हूं।

शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहाकि जोजिला में हिमस्खलन की दुखद खबर सुनकर अत्यंत खेद हुआ। मैंने कारगिल के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को तुरंत स्थल पर जाने और राहत एवं बचाव अभियान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी सरकारी एजेंसियों, जिसमें आपदा राहत बल और बीआरओ (बॉर्डर्स रोड ऑर्गनाइजेशन) शामिल हैं, को सतर्क किया गया है।

अहम है श्रीनगर-लेह हाईवे
श्रीनगर-लेह हाईवे को एनएच-1 के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण 434-किलोमीटर लंबा रास्ता है जो श्रीनगर और लेह के बीच मुख्य कड़ी का काम करता है। 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे से होकर गुजरने वाली यह सड़क अपने दृश्य और उच्च-ऊंचाई की चुनौतियों के लिए मशहूर है। भारी बर्फबारी और खतरनाक भूभाग के कारण, इस हाईवे के इस हिस्से में अक्सर सर्दियों के महीनों में मार्ग बंद हो जाता है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज से LPG लदे चार जहाज पहुंच चुके हैं, संकट के बीच सरकार ने दी खुशखबरी
ये भी पढ़ें:शो के दौरान गिर गए नकली दांत, भी रुकी नहीं ब्यूटी क्वीन; Video हुआ वायरल
ये भी पढ़ें:डील से डिप्लोमेसी तक; ट्रंप का नूर-ए-नजर बनने को पाकिस्तान ने ऐसे चली चाल

सीजन के दौरान इस रास्ते के बंद होने की समस्या को हल करने का उपाय, एक बड़ी सुरंग है, जिसे फिलहाल तैयार किया जा रहा है। एक बार यह पूरा हो जाने पर, इस सुरंग से लद्दाख से भारत के अन्य हिस्सों से हर मौसम में कनेक्शन बना रहेगा।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

और पढ़ें
Leh-Ladakh Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।