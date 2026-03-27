लद्दाख में हिमस्खलन का कहर, सात की मौत; श्रीनगर-लेह हाईवे हुआ बंद

लद्दाख में जोजी ला पर श्रीनगर-लेह हाइवे पर शुक्रवार को एक विशाल हिमस्खलन के बाद सात लोग मारे गए। वहीं, कई अन्य लोग घायल हो गए। हिमस्खलन के चलते कई वाहन दब गए और हाइवे भी बंद हो गया। प्रशासन ने सोनमर्ग और द्रास के जिला प्रशासन, पुलिस, सेना, सीमा सड़क संगठन और एसडीआरएफ को शामिल करते हुए एक बड़े बचाव अभियान की शुरुआत की है। वजह, दोपहर में भारी हिमस्खलन के बाद करीब 15 वाहन आंशिक या पूरी तरह से बर्फ में दब गए। बचाव कार्य के दौरान बड़ी संख्या में लोग और मशीनें रास्ता साफ कर रही थीं। इस दौरान इस बात पर गौर किया गया कि कहीं हिमस्खलन में कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी है।



बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

पुलिस ने कहाकि हिमस्खलन ने दोपहर में द्रास के जोजिला पास पर कैप्टन-टर्न हाइवे पर वाहनों को अपना निशाना बनाया। द्रास के एसडीएम विशाल अत्रि ने कहाकि इस दुखद घटना में पांच लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल हैं। अधिकारियों ने कहाकि मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कुछ वाहन पूरी तरह से बर्फ में दब गए हैं। एसडीएम अत्रि ने आगे बताया कि बचाव कार्य हाईवे के दोनों तरफ से चल रहा है। उन्होंने कहाकि कश्मीर के सोनमर्ग साइड और लद्दाख के द्रास साइड से इसे अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहाकि हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस हिमस्खलन से प्रभावित हुआ है। लगभग 15 वाहन अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं। हम हिमस्खलन के पीछे की तरफ नहीं जा सके



अचानक गिरी भारी मात्रा में बर्फ

बचाव कार्य के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने आगे बताया कि बर्फ साफ करने वाली मशीनों के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें पुलिस, एसडीआरएफ, बीआरओ और सेना की एम्बुलेंस हैं। उन्होंने कहाकि हमने मेघा टनल के कर्मियों की भी मदद ली है। कश्मीर की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन ट्रैफिक जाम के कारण बाधित हुआ। उन्होंने कहाकि रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर 1 बजे से पांच घंटे से जारी है और अगले तीन-चार घंटे तक जारी रहने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार यह हिमस्खलन जोजिला के 'जीरो पॉइंट' के पास हुआ। ऊंचाई वाले इस इलाके से गुजर रहे कई वाहनों पर अचानक भारी मात्रा में बर्फ गिर गई, जिससे वे पूरी तरह ढक गए।



सीएम, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख

इस घटना पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा कि जोजिला दर्रे पर वाहन में हिमस्खलन से होने वाली मौतों के बारे में जानकर दुखी हूं।