पहलगाम नरसंहार ने मुझे 7 अक्टूबर के नरसंहार की याद दिला दी, इजरायली वित्त मंत्री का छलका दर्द

इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला उन्हें इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए भीषण हमले की याद दिलाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में स्मोट्रिच ने रविवार को यरूशलम में हुए ताजा आतंकी हमले का भी जिक्र किया। इस हमले में दो आतंकियों ने एक बस में घुसकर यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

स्मोट्रिच ने कहा, “जैसे ही मैंने इस हमले की खबर सुनी, मुझे पहलगाम का नरसंहार याद आ गया और जब मैंने पहलगाम के नरसंहार के बारे में सुना था, तब वह मुझे 7 अक्टूबर के नरसंहार की याद दिला रहा था।”

पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में आतंकी ढांचों पर सटीक हवाई हमले किए।

7 अक्टूबर 2023 का हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने हाल ही में जानकारी दी है कि अब भी 48 लोग गाजा में बंधक बनाए हुए हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है।

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर स्मोट्रिच ने कहा कि दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा, “यह पूरी लड़ाई मानव गरिमा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। अगर दुनिया आज एकजुट नहीं हुई तो कल यह किसी और देश को भी चोट पहुंचा सकता है।”