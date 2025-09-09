Massacre in Pahalgam reminded me of massacre on October 7 said Israeli Finance Minister पहलगाम नरसंहार ने मुझे 7 अक्टूबर के नरसंहार की याद दिला दी, इजरायली वित्त मंत्री का छलका दर्द, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMassacre in Pahalgam reminded me of massacre on October 7 said Israeli Finance Minister

पहलगाम नरसंहार ने मुझे 7 अक्टूबर के नरसंहार की याद दिला दी, इजरायली वित्त मंत्री का छलका दर्द

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने हाल ही में जानकारी दी है कि अब भी 48 लोग गाजा में बंधक बनाए हुए हैं।

Amit Kumar एएनआई, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 02:19 PM
share Share
Follow Us on
पहलगाम नरसंहार ने मुझे 7 अक्टूबर के नरसंहार की याद दिला दी, इजरायली वित्त मंत्री का छलका दर्द

इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला उन्हें इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए भीषण हमले की याद दिलाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में स्मोट्रिच ने रविवार को यरूशलम में हुए ताजा आतंकी हमले का भी जिक्र किया। इस हमले में दो आतंकियों ने एक बस में घुसकर यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

स्मोट्रिच ने कहा, “जैसे ही मैंने इस हमले की खबर सुनी, मुझे पहलगाम का नरसंहार याद आ गया और जब मैंने पहलगाम के नरसंहार के बारे में सुना था, तब वह मुझे 7 अक्टूबर के नरसंहार की याद दिला रहा था।”

पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में आतंकी ढांचों पर सटीक हवाई हमले किए।

7 अक्टूबर 2023 का हमला

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने हाल ही में जानकारी दी है कि अब भी 48 लोग गाजा में बंधक बनाए हुए हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:हमास ने सरेंडर नहीं किया तो प्रलय आएगी, इजरायल ने दी ‘अंतिम’ चेतावनी
ये भी पढ़ें:पीएम मोदी से नेतन्याहू को सीखना चाहिए... इजरायली एक्सपर्ट ने की भारत की तारीफ

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर

स्मोट्रिच ने कहा कि दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा, “यह पूरी लड़ाई मानव गरिमा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। अगर दुनिया आज एकजुट नहीं हुई तो कल यह किसी और देश को भी चोट पहुंचा सकता है।”

पीएम मोदी ने यरूशलम हमले की निंदा की

यरूशलम हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, “यरूशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। भारत आतंकवाद के हर रूप और प्रकार की निंदा करता है और ‘जोरो टॉलरेंस’ की नीति पर दृढ़ता से कायम है।”

Israel hamas pahalgam attack
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।